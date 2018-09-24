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Циклон Фабьен обрушился на Беларусь: онлайн-трансляция

  • 24.09.2018, 10:59
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(обновляется) Скорость ветра сейчас – 50-60 км/ч.

Вчера вечером МЧС прислало SMS с предупреждением о сильном ветре и дождях. Сегодня очевидно, что предупреждение не дежурное, а вполне серьезное. Около полудня ветер усилится, затяжной дождь ожидается в течение всего дня. По данным Республиканского гидрометеоцентра, находясь над центром Беларуси, циклон продемонстрирует силу своего характера, пишет onliner.by.

10:30. А вот фотографии с места происшествия, из-за которого не могли проехать многие водители на пр. Независимости.

10:15. Жители столицы сообщают о том, что утром в Минске было крайне сложно вызвать такси.

— Испробовала все варианты. Начала с Uber. Поездка по привычному маршруту стоила в три раза дороже обычного, но все равно невозможно было найти машину. Тогда я стала обзванивать другие службы, набирала просто все подряд: 7788, 135, 152, «Пятницу» — никакого результата. Нет машин и все! Что хочешь, то и делай. Минут 40 пыталась вызвать хоть кого-нибудь. Я все понимаю — Каменная Горка, — пожаловалась корреспонденту Onliner.by минчанка.

Другой наш читатель рассказал, что дозвонился до службы такси, однако был 58-м в очереди.

— Дождался, — похвастался он. — Но это жесть!

После окончания утреннего часа пик ситуация с такси нормализовалась.

10:00. «Личный состав ГАИ с учетом метеорологической обстановки нацелен на оказание помощи, устранение заторов и при возникновении подтоплений будет направлен на проблемные участки улиц для организации объездов. Службы СМЭП (предприятие обслуживает светофоры, дорожные знаки, разметку и пр.) находятся с трех часов ночи на рабочих местах и также готовы оперативно реагировать на изменение ситуации», — расказали в пресс-службе Минской ГАИ.

9:50. Перемещение циклона можно отслеживать по метеорологической карте. Судя по ней, пока сложнее всего дела обстоят в Барановичах.

9:45. Циклон наступает со стороны Западной Европы. Некоторые регионы Германии и Польши уже пережили удар стихии. Наибольшую опасность представляет сильнейший ветер, порывы которого, по сообщениям польских СМИ, достигали 130 км/ч.

Вот такая погода была вчера в Германии. Видео: Thomas Neumann.

В соседней Польше циклон вызвал резкое похолодание. Фабьен проходит через эту страну с запада на восток, были предупреждения об усилении ветра до 100—120 км/ч.

О серьезных последствиях непогоды пока не сообщается. Однако последствия сильного ветра все же заметны.

Польские синоптики сообщают, что сегодня, 24 сентября, циклон продолжает движение на восток, смещаясь на территорию Беларуси. Этим утром серьезные осадки отмечались только на востоке и севере Польши.

09:30. На данный момент информация о серьезных происшествиях, связанных с непогодой, не поступала. Читатели лишь сообщают о небольших локальных подтоплениях. В частности, на ул. Бирюзова (ориентир — подъезд к магазину «Евроопт»).

По сведениям «Минсктранса», остановок движения общественного транспорта также не зафиксировано. Лишь с 08:10 на ул. Есенина из-за ДТП стороннего транспорта произошла остановка движения троллейбусов. Через 40 минут оно было восстановлено.

09:15. В Минске пробки в 9 баллов! Так оценивает дорожную ситуацию сервис «Яндекс.Пробки». Пользователи отметили несколько дорожных происшествий. Наиболее сложная ситуация на МКАД (в районе развязки с Игуменским трактом), пр. Независимости (в районе Уручья) и в центре города.

Усугубляет ситуацию, что циклон решил заглянуть в понедельник, когда на дорогах всегда тесновато. В частности, традиционные заторы образовались на пр. Дзержинского, ул. Бобруйской и ул. Цеткин.

09:00. «Сейчас циклон находится над Брестской областью. Юго-запад страны вполне ощутил его характер. Там наблюдаются осадки 20 мм (примерно 20 литров воды на квадратный метр в час). В Минске пока слабый ветер, мы находимся в теплом секторе. Однако уже около полудня ситуация изменится. Находясь над столицей, Фабьен усилится», — рассказали корреспонденту Onliner.by в гидрометеоцентре.

На данный момент в Минске наблюдаются осадки 10 мм (10 литров на метр квадратный в час). Однако дождь усилится до 16—18 мм. По классификации синоптиков, это не ливень, но сильный дождь, растянутый во времени. «При необходимости по согласованию с другими службами будет введен план „Посейдон“», — дополнили в гидрометеоцентре.

Но не в дожде главная опасность нынешней ситуации, говорят синоптики. По их словам, в ближайшие часы ветер поменяется с южного на западный и северо-западный. Он усилится до 15—20 м/с. Местами прогнозируются порывы до 21—25 м/с. Оставлять автомобили возле старых деревьев опасно.

Именно об этом сообщала вчера служба МЧС, которая разослала SMS с предупреждениями. Отметим, что это лишь второй такой случай за последние полтора года.


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