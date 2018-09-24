Циклон Фабьен обрушился на Беларусь: онлайн-трансляция 24.09.2018, 10:59

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(обновляется) Скорость ветра сейчас – 50-60 км/ч.

Вчера вечером МЧС прислало SMS с предупреждением о сильном ветре и дождях. Сегодня очевидно, что предупреждение не дежурное, а вполне серьезное. Около полудня ветер усилится, затяжной дождь ожидается в течение всего дня. По данным Республиканского гидрометеоцентра, находясь над центром Беларуси, циклон продемонстрирует силу своего характера, пишет onliner.by.

10:30. А вот фотографии с места происшествия, из-за которого не могли проехать многие водители на пр. Независимости.

10:15. Жители столицы сообщают о том, что утром в Минске было крайне сложно вызвать такси.

— Испробовала все варианты. Начала с Uber. Поездка по привычному маршруту стоила в три раза дороже обычного, но все равно невозможно было найти машину. Тогда я стала обзванивать другие службы, набирала просто все подряд: 7788, 135, 152, «Пятницу» — никакого результата. Нет машин и все! Что хочешь, то и делай. Минут 40 пыталась вызвать хоть кого-нибудь. Я все понимаю — Каменная Горка, — пожаловалась корреспонденту Onliner.by минчанка.

Другой наш читатель рассказал, что дозвонился до службы такси, однако был 58-м в очереди.

— Дождался, — похвастался он. — Но это жесть!

После окончания утреннего часа пик ситуация с такси нормализовалась.

10:00. «Личный состав ГАИ с учетом метеорологической обстановки нацелен на оказание помощи, устранение заторов и при возникновении подтоплений будет направлен на проблемные участки улиц для организации объездов. Службы СМЭП (предприятие обслуживает светофоры, дорожные знаки, разметку и пр.) находятся с трех часов ночи на рабочих местах и также готовы оперативно реагировать на изменение ситуации», — расказали в пресс-службе Минской ГАИ.

9:50. Перемещение циклона можно отслеживать по метеорологической карте. Судя по ней, пока сложнее всего дела обстоят в Барановичах.

9:45. Циклон наступает со стороны Западной Европы. Некоторые регионы Германии и Польши уже пережили удар стихии. Наибольшую опасность представляет сильнейший ветер, порывы которого, по сообщениям польских СМИ, достигали 130 км/ч.

Вот такая погода была вчера в Германии. Видео: Thomas Neumann.

В соседней Польше циклон вызвал резкое похолодание. Фабьен проходит через эту страну с запада на восток, были предупреждения об усилении ветра до 100—120 км/ч.

О серьезных последствиях непогоды пока не сообщается. Однако последствия сильного ветра все же заметны.

Kilkadziesiąt interwencji tarnowskiej Strazy Pozarnej to bilnas porannej wichury @RadioKrakow pic.twitter.com/j8lnSjqrPA — Marcin Golec (@MarcinKudlatyGo) 24 сентября 2018 г.

Польские синоптики сообщают, что сегодня, 24 сентября, циклон продолжает движение на восток, смещаясь на территорию Беларуси. Этим утром серьезные осадки отмечались только на востоке и севере Польши.

Odchodzące opady na wschodzie i coraz więcej opadów na północy. Taki mamy poniedziałkowy poranek. pic.twitter.com/a5wshOH9C7 — meteoprognoza.pl🇵🇱 (@MeteoprognozaPL) 24 сентября 2018 г.

09:30. На данный момент информация о серьезных происшествиях, связанных с непогодой, не поступала. Читатели лишь сообщают о небольших локальных подтоплениях. В частности, на ул. Бирюзова (ориентир — подъезд к магазину «Евроопт»).

По сведениям «Минсктранса», остановок движения общественного транспорта также не зафиксировано. Лишь с 08:10 на ул. Есенина из-за ДТП стороннего транспорта произошла остановка движения троллейбусов. Через 40 минут оно было восстановлено.

09:15. В Минске пробки в 9 баллов! Так оценивает дорожную ситуацию сервис «Яндекс.Пробки». Пользователи отметили несколько дорожных происшествий. Наиболее сложная ситуация на МКАД (в районе развязки с Игуменским трактом), пр. Независимости (в районе Уручья) и в центре города.

Усугубляет ситуацию, что циклон решил заглянуть в понедельник, когда на дорогах всегда тесновато. В частности, традиционные заторы образовались на пр. Дзержинского, ул. Бобруйской и ул. Цеткин.

09:00. «Сейчас циклон находится над Брестской областью. Юго-запад страны вполне ощутил его характер. Там наблюдаются осадки 20 мм (примерно 20 литров воды на квадратный метр в час). В Минске пока слабый ветер, мы находимся в теплом секторе. Однако уже около полудня ситуация изменится. Находясь над столицей, Фабьен усилится», — рассказали корреспонденту Onliner.by в гидрометеоцентре.

На данный момент в Минске наблюдаются осадки 10 мм (10 литров на метр квадратный в час). Однако дождь усилится до 16—18 мм. По классификации синоптиков, это не ливень, но сильный дождь, растянутый во времени. «При необходимости по согласованию с другими службами будет введен план „Посейдон“», — дополнили в гидрометеоцентре.

Но не в дожде главная опасность нынешней ситуации, говорят синоптики. По их словам, в ближайшие часы ветер поменяется с южного на западный и северо-западный. Он усилится до 15—20 м/с. Местами прогнозируются порывы до 21—25 м/с. Оставлять автомобили возле старых деревьев опасно.

Именно об этом сообщала вчера служба МЧС, которая разослала SMS с предупреждениями. Отметим, что это лишь второй такой случай за последние полтора года.