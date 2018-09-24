В Финляндии срочно требуются работники 15 специальностей 1 24.09.2018, 11:01

Одни из самых востребованных – воспитатели в детсадах и строители.

Возглавлявшие в прошлом году список самых востребованных профессий врачи на этот раз оказались в конце первой десятки, пишет yle.fi.

Согласно последним результатам опубликованного Министерством труда и экономической занятости профессионального барометра, больше всего дефицит рабочей силы в данный момент испытывают сферы строительства и ухода.

Министерство ежегодно публикует списки отраслей как с нехваткой рабочей силы, так и с избыточным предложением. По сравнению с прошлым годом больших изменений не произошло, однако лидирующие позиции поменялись.

Так, за последний год выросла нехватка фониатров и логопедов, тогда как в прошлом году рынку труда остро недоставало врачей.

В этом году министерство определило 48 профессий с дефицитом предложения, тогда как в прошлом году таких профессий было 32, а два года назад – 15.

При этом количество профессий с избыточным предложением явно уменьшилось. В этом году таких профессий всего 25, а год назад их насчитывалось 43.

Профессии с дефицитом предложения:

Фониатры и логопеды

Строительные прорабы

Строительные инженеры

Медперсонал

Специальные соцработники

Воспитатели детских садов

Главные и специальные врачи

Агенты по продажам

Общие врачи

Зубные врачи

Сварщики

Бетонщики

Сотрудники сферы телемаркетинга

Другие строители

Уборщики служебных помещений

Профессии с избытком предложения:

Секретари

Портные

Сотрудники службы поддержки

Ассистенты топ-менеджеров

Графические и мультимедийные дизайнеры

Специалисты по рекламе и маркетингу

Столяры

Мастера по установке и ремонту компьютеров

Столяры-механики

Журналисты

Прессовщики

Сотрудники типографий

Исследователи общественно-культурной сферы

Сотрудники турагентств

Банковские работники