В Финляндии срочно требуются работники 15 специальностей

В Финляндии срочно требуются работники 15 специальностей1
- 24.09.2018, 11:01
Одни из самых востребованных – воспитатели в детсадах и строители.
Возглавлявшие в прошлом году список самых востребованных профессий врачи на этот раз оказались в конце первой десятки, пишет yle.fi.
Согласно последним результатам опубликованного Министерством труда и экономической занятости профессионального барометра, больше всего дефицит рабочей силы в данный момент испытывают сферы строительства и ухода.
Министерство ежегодно публикует списки отраслей как с нехваткой рабочей силы, так и с избыточным предложением. По сравнению с прошлым годом больших изменений не произошло, однако лидирующие позиции поменялись.
Так, за последний год выросла нехватка фониатров и логопедов, тогда как в прошлом году рынку труда остро недоставало врачей.
В этом году министерство определило 48 профессий с дефицитом предложения, тогда как в прошлом году таких профессий было 32, а два года назад – 15.
При этом количество профессий с избыточным предложением явно уменьшилось. В этом году таких профессий всего 25, а год назад их насчитывалось 43.
Профессии с дефицитом предложения:
Фониатры и логопеды
Строительные прорабы
Строительные инженеры
Медперсонал
Специальные соцработники
Воспитатели детских садов
Главные и специальные врачи
Агенты по продажам
Общие врачи
Зубные врачи
Сварщики
Бетонщики
Сотрудники сферы телемаркетинга
Другие строители
Уборщики служебных помещений
Профессии с избытком предложения:
Секретари
Портные
Сотрудники службы поддержки
Ассистенты топ-менеджеров
Графические и мультимедийные дизайнеры
Специалисты по рекламе и маркетингу
Столяры
Мастера по установке и ремонту компьютеров
Столяры-механики
Журналисты
Прессовщики
Сотрудники типографий
Исследователи общественно-культурной сферы
Сотрудники турагентств
Банковские работники