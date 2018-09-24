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В Саудовской Аравии женщина впервые стала ведущей государственных новостей

  • 24.09.2018, 11:06

В консервативном королевстве произошло знаковое событие.

Журналистка Виам Аль-Дахил вместе с коллегой-мужчиной начала вести вечерний информационный блок новостей на телеканале Al Saudiya, сообщает «Вокруг света».

Виам Аль-Дахил ранее работала корреспондентом телеканала CNBC Arabia и была ведущей частного новостного канала Al-Arab.

Телеканал Al Saudiya находится в ведении Министерства культуры и информации Саудовской Аравии.


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