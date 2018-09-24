закрыть
24 сентября 2018, понедельник, 15:44
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Нам нужна ваша помощь
Рубрики

Самолеты России и Украины «сцепились» над Черным морем

9
  • 24.09.2018, 11:23
  • 12,148

Подробности опасного инцидента.

Российский истребитель создал опасную ситуацию в небе для украинского транспортника над акваторией Черного моря, сообщает obozrevatel.com.

«Самолеты страны-агрессора неоднократно совершали облет наших кораблей, в том числе на предельно низких высотах», - отмечено в заявлении на странице Военно-морских сил Украины в Facebook.

При этом указано, что «российский истребитель Су-27 создал предпосылки к аварийной ситуации в воздухе, сблизившись на опасное расстояние с военно-транспортным самолетом Ан-26 ВМС Украины, который выполнял плановое задание».


популярное за неделю

Мнение

Лед тронулся
Лед тронулся Борис Вишневский
Бесконечный карнавал дури
Бесконечный карнавал дури Виталий Портников
Все в столовку!
Все в столовку! Андрей Курейчик
Защитим свою страну от предательства
Защитим свою страну от предательства Николай Статкевич