Самолеты России и Украины «сцепились» над Черным морем

Самолеты России и Украины «сцепились» над Черным морем9
- 24.09.2018, 11:23
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Подробности опасного инцидента.
Российский истребитель создал опасную ситуацию в небе для украинского транспортника над акваторией Черного моря, сообщает obozrevatel.com.
«Самолеты страны-агрессора неоднократно совершали облет наших кораблей, в том числе на предельно низких высотах», - отмечено в заявлении на странице Военно-морских сил Украины в Facebook.
При этом указано, что «российский истребитель Су-27 создал предпосылки к аварийной ситуации в воздухе, сблизившись на опасное расстояние с военно-транспортным самолетом Ан-26 ВМС Украины, который выполнял плановое задание».