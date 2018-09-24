Ирина Геращенко: Белорусские власти подыгрывают Кремлю 4 24.09.2018, 11:32

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Ирина Геращенко

Фото: ukrafoto.com

Первый вице-спикер Верховной Рады Украины выступает за перенос «Минска».

Об этом Ирина Геращенко написала на своей странице в Facebook.

"Я поддерживаю эту позицию, и давно за это выступаю. И уже неоднократно публично выражала несогласие и возмущение голосованиями Беларуси в ООН по всем вопросам, касающимся Украины, оккупированных Крыма и Донбасса.

Ссылки на нейтральный статус Беларуси не выдерживают никакой критики, ведь нейтральные страны (как это показало и нынешнее голосование о включении в повестку дня 73 сессии Генассамблеи ООН вопроса об оккупации Крыма и Донбасса) хотя бы воздержались, проголосовали желтой кнопкой. Беларусь в очередной раз выступила одним фронтом с РФ и вошла в позорную "13", которые проголосовали против, нажав на красную кнопку", - подчеркнула Геращенко.

По мнению первого вице-спикера Рады, такие действия Беларуси демонстрируют не нейтральную позицию, а "полное подыгрывание Москве".

"Такая позиция полностью противоречит статусу страны, которая является площадкой для мирных переговоров по урегулированию ситуации на Донбассе. Я - за перенос площадки в действительно нейтральную страну, которая не будет подыгрывать Москве и не будет голосовать с Кремлем в унисон", - добавила она.

Отдельно Геращенко отметила, что кроме откровенно недружественных Украине голосований Беларусь в угоду Москве объявила персонами нон-грата украинских журналистов и художников, также на территории Беларуси был похищен Павел Гриб и передан ФСБ.

"Все это никак не корректируется с нейтральным статусом, наоборот, пахнет праной координацией своих действий с Кремлем",- резюмировала она.