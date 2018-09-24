Бобруйчанин в Израиле: Здесь нет дач, а есть частные виллы 24.09.2018, 11:44

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Ефим Поляк рассказал о жизни в Тель-Авиве.

Ефим Поляк уехал из Бобруйска 25 лет назад. Почти ежегодно он приезжает в местный санаторий. Мужчина рассказал «Вечернему Бобруйску», почему в свое время уехал в Израиль и как ему там живется:

Ефим Поляк признается, что приезжает сюда каждый год в сентябре, чтобы пособирать грибов в лесу: говорит, в Израиле их нет. А еще чтобы подышать свежим воздухом, ведь там круглый год жара.

«Уехал в Израиль вслед за сыном»

Ефиму Поляку сейчас 70 лет. Он родился и вырос в Бобруйске. Учился в школе №4. Семья его жила на улице Карла Маркса. Мать была домохозяйкой, отец работал столяром на заводе тракторных деталей и агрегатов. Брат Ефима Григорьевича, Борис Поляк, много лет работал на том же заводе главным технологом. После девяти классов Ефим уехал учиться в Петрозаводский автодорожный техникум. Служил в городе Кандалакша на севере, работал в Мурманске и Ленинграде. В 1971-м, когда ему было 24 года, вернулся в Бобруйск. Играл на трубе в составе оркестра на танцах в парке. Закончил Могилевский машиностроительный институт, работал начальником инструментального цеха на опытно-механическом заводе, заведующим мастерскими в школе №28.

Сын Ефима Григорьевича, Семен, с детства был хорошим шашистом, в 11 лет получил звание кандидата в мастера спорта, участвовал в соревнованиях разного уровня.

– Лет в 15 сын победил во Всесоюзном турнире в Харькове и по регламенту должен был ехать на Чемпионат мира среди кадетов, – рассказывает Ефим Григорьевич. – Но ему отказались оплатить поездку. Сын очень готовился к этому мероприятию, потому сильно огорчился, плакал и говорил: «Папа, если мои мозги здесь не нужны, давай я поеду в Израиль». Как раз тогда набирали детей на учебу в израильской школе. Я решил: пусть годик поучится, успокоится и вернется. Но он приехал домой лишь на каникулы и снова вернулся в Израиль. А потом решил остаться там навсегда. Я не мог оставить сына одного. И в августе 1993-го мы с дочерью отправились к нему. Дочь тогда училась на 4 курсе мединститута – ей пришлось его оставить.

Когда семья приехала в израильский город Реховот, им дали возможность полгода учить язык. На этот период выделили материальную помощь для аренды квартиры, покупку необходимых электротоваров и пропитание.

Сейчас сын Ефима Григорьевича живет в Тель-Авиве, является совладельцем компании в области программирования, специалист в области компьютерного зрения. Дочь в прошлом году закончила университет и работает в больнице. У нее своя семья, двое детей. Она и отец живут в городе Явне, недалеко от Тель-Авива.

Мужчина говорит, что жизнь в Беларуси и Израиле очень сильно отличается. Ко многим вещам на новой родине он смог приспособиться, что-то удивляет до сих пор.

«Там нет такого понятия престижности работы, как у нас»

На первых порах в Израиле Ефим Григорьевич работал столяром в мастерской по изготовлению мебели. Затем механиком по ремонту оборудования на заводе по производству холодильников, но завод закрыли. После этого устроился на завод «Новамиль» механиком и работает там до сих пор, хотя уже на пенсии.

Ефим Григорьевич говорит, что в Израиле отношение к работе совсем другое. Во-первых, нет такого понятия престижности работы, как у нас. Люди, несмотря на любые заслуги, звания и регалии работают кем угодно, только бы заработать

– Там не принято одолжать деньги, даже у близких и друзей. Нужно надеяться на себя, – говорит мужчина. – И все стоит очень дорого. Потому никто не будет сидеть без работы только потому, что трудиться где-то унизительно. Например, со мной на заводе холодильников работал парень. Он был следователем, а у нас параллельно подрабатывал уборщиком, и к этому все относились нормально. Почти все там работают по 12 часов в сутки, и это официально. Если не брать в расчет государственные предприятия, которых там очень мало.

«В Израиле религия определяет уклад жизни людей»

По словам мужчины, Израиль – своеобразное государство, в котором большую роль играет религия, и она полностью определяет уклад жизни людей, что постороннему человеку может показаться странным.

– Например, в выходные дни – в пятницу после обеда и субботу – там работать нельзя. Потому магазины, рестораны закрыты. Открыты лишь отдельные рестораны – русские, некошерные. То есть там пища, которую религиозный человек есть не будет: она по-другому убита, или по-другому приготовлена, или ее приготовил некошерный человек. В эти дни даже транспорт не ходит. Как-то государство строило электростанцию, и нужно было перевезти к ней турбину. Она большая, занимает две полосы движения. Предложили сделать это в субботу, потому что машин нет на дороге. Но религиозные люди сказали: «Нет, это предприятие государственное, а в государстве работать в субботу запрещено. Мы пользуемся этой электроэнергией, и она будет уже не кошерная». Пришлось перекрывать улицу в другой день. Сейчас многие люди борятся за то, чтобы в субботу разрешили работать магазинам, проводить мероприятия.

К слову, почти все праздники в Израиле также связаны с религией. По словам мужчины, есть в там религиозные люди, которые отказываются работать, считая своим основным предназначением молитву. Они считают, что это труд для процветания государства.

– Я зарабатываю там примерно 2 тысячи долларов, здесь многие зарабатывают 200 долларов.

«Наших соотечественников сразу можно заметить»

По мнению Ефима Григорьевича, люди в Израиле необщительные, все живут в своем мире, в своей семье.

– Наверно, это связано с тем, что там много работают, нет времени общаться и ходить в гости.

По словам Ефима Григорьевича, наших соотечественников там можно заметить сразу по одежде.

– Наши больше следят за собой, одеваются более культурно. У жителей Израиля нет культа одежды. Одевают что поудобнее и в чем не жарко. На свадьбу или работу могут прийти в сандалиях. Делового стиля придерживаются только в некоторых местах, например в банках.

По наблюдениям Ефима Григорьевича, в Израиле на улице не встретишь пьяных людей.

– Наверно, это опять же связано с жарой. При такой температуре невозможно выпить, а потом работать и даже ходить по улице. А еще все развлекательные мероприятия, учреждения находятся на окраинах города, туда добираются на автомобиле, так что не выпьешь. А наказание за вождение авто в нетрезвом состоянии очень строгое.

«В лесу там собирать нечего»

– В Израиле нет такого понятия, как дача. Есть частные виллы с участком, но на них никто ничего не посадит, даже наши соотечественники, уехавшие в Израиль. Во-первых, там круглый год можно купить свежие овощи и фрукты. Во-вторых, очень жарко, земля сухая и ее нужно постоянно поливать, чтобы что-то вырастить. А вода там очень дорогая. По этим же причинам жители Израиля не делают никаких консерваций. Хотя, скажу честно, вкусовые качества овощей и фруктов там не очень, потому что везде используется искусственное выращивание. В Беларуси тоже все к этому идет, но пока еще много частных подворий, дач, с которых люди продают натуральные картошку, помидоры. А это совсем другой вкус. Еще в Израиле не растут ягоды. Есть маленькие хозяйства, которые занимаются их выращиванием – туда люди ходят на экскурсии и за деньги могут что-то попробовать. В лесу собирать нечего. Одни мои знакомые нашли в лесу что-то похожее на наши грибы и с отравлением попали в больницу.

«Так и не привык к климату»

Ефим Григорьевич говорит, что за 25 лет жизни в Израиле он так и не привык к тамошнему жаркому климату.

– Даже зимой днем плюс 20, ночью – как минимум плюс 13. При этом влажность доходит до 90%, такое ощущение, что ты в парилке. В домах нет отопления, и ночью бывает холодно. У всех есть кондиционеры, которые регулируют температуру. 50 дней в году там дует хамсин – сухой, изнуряюще жаркий ветер с песком. Приходится плотно закрывать окна, потому что вся эта пыль оседает на мебели.

«На улицах Израиля полно маленьких магазинчиков, закусочных»

Ефим Григорьевич говорит, что в Израиле очень развит мелкий бизнес. Он считает, что в нашем государстве отношение к нему другое.

– Там на улицах полно маленьких закусочных, магазинчиков, лавочек ремесленников. Кто-то в маленькой будочке торгует, кто-то с тележкой ходит. И всем хватает места и работы. А еще конкуренция способствует культуре обслуживания, качеству продукции, и экономика работает. В Беларуси же, на мой взгляд, мелкий бизнес «давят» налогами, он не успеет развиться и уже закрывается. Разумнее было бы дать ему развиться, а потом взять с него больше.

«Здесь уже все "обрублено"»

Ефим Григорьевич приезжает сюда каждый год именно в сентябре, чтобы пособирать грибы и подышать свежим воздухом. Он признается, что периодически его посещают мысли вернуться сюда насовсем. Но это не так просто.

– Мне 70 лет. У меня в Израиле дети, внуки, которые уже прижились там. А здесь кому я нужен? У меня здесь уже все «обрублено». Дружеские отношения теплы, когда они постоянно поддерживаются, да и многих моих друзей уже нет. С возрастом понимаешь, что никому, кроме близких, ты не нужен, по крайней мере когда тебе плохо.