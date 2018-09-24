Колумнист «Совбелии» пробил очередное дно 23 24.09.2018, 11:58

6,038

Максим Осипов

После многодетных семей пропагандист прошелся по стюардессам «Белавиа».

Совсем недавно наделало шуму в сети высказывание автора газеты администрации Лукашенко «СБ: Беларусь сегодня» Максима Осипова, который публично задался вопросом, имеют ли право заводить детей люди, у которых нет автомобиля, пишет nn.by.

Люди активно обсуждали позицию журналиста государственной газеты, а тот, тем временем, задался новым вопросом в контексте обсуждения компании «Белавиа».

«Я для себя четко решил: переплачу дважды, но летать буду «Аэрофлотом». Там и обед достойный дадут, а не бутерброд, и стюардессы красивые.

А в «Белавиа» летели с мамой в апреле — была какая-то чудовище с экземой на лице. Я ее не виню — это жизнь. Но можно ли с уродливай рожей обслуживать пассажиров????» — написал Осипов.

В ответ журналисту в различных формах заметили, что его тоже зовут не Ален и фамилия его не Делон.

Между тем, что в параллельном обсуждении высказался заместитель директора «Белавиа» Игорь Чергинец, который сообщил, что в социальных сетях этой компании Осипова забанили за сравнение украинцев с фашистами.