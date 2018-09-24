Блок премьера Пашиняна «взял» горсовет Еревана на выборах 3 24.09.2018, 12:02

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«Мой шаг» набрал более 80% голосов избирателей.

По предварительным результатам голосования на внеочередных выборах в Совет старейшин Еревана, состоявшихся 23 сентября, с большим отрывом лидирует блок «Мой шаг», пользующийся поддержкой премьер-министра Армении Никола Пашиняна, набирая более 80% голосов избирателей, сообщает «Радио Азатутюн».

Согласно данным Центральной избирательной комисvии (ЦИК), по итогам подсчета голосов на 130 из 475 избирательных участков, в поддержку блока «Мой шаг» проголосовало 76 994 избирателя или 81,47% проголосовавших. Партии «Процветающая Армения» (ППА) свои голоса отдали 6 249 избирателей или 6,61%. На третьем месте блок «Луйс», получивший 4 731 голос или 5,01%.

Из остальных 9 политических сил пока только партии АРФ «Дашнакцутюн», «Еркир цирани» и «Оринац еркир» получили больше 1% голосов.

Списки занимающих три первых места политических сил возглавляют их кандидаты на пост мэра Еревана, соответственно, Айк Марутян, Наира Зограбян и Артак Зейналян.

Отметим, что проходной порог для партий составляет 6%, а для блоков – 8%. Однако если этот порог преодолевают меньше трех партий или блоков, то в распределении 65 мандатов Совета старейшин участвуют три политические силы, набравшие больше всего голосов.

Должность мэра Еревана осталась вакантной с 9 июля, после отставки представителя Республиканской партии Армении Тарона Маркаряна.

По предварительным данным ЦИК, в голосовании приняли участие 370 323 гражданина или 43,65 % граждан, имеющих право голоса.

Центральная избирательная комиссия в режиме онлайн публикует предварительные результаты голосования, данные периодически обновляются. За обновлениями результатов можно следить в режиме онлайн по следующей ссылке.