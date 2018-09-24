В Молдове отстранили от должности президента Додона 27 24.09.2018, 12:17

9,041

Игорь Додон

Фото: EPA

Решение было принято Конституционным судом.

В Молдове Конституционный суд временно отстранил Игоря Додона от должности президента страны.

Соответствующее решение было принято по запросу депутатов от Демократической партии, сообщает Интерфакс.

Решение Конституционного суда направлено на то, чтобы дать возможность главе парламента Молдовы в качестве исполняющего обязанности президента подписать указ о назначении министра здравоохранения, социальной защиты и семьи, а также министра сельского хозяйства, регионального развития и охраны окружающей среды.

Додон повторно отказался назначить на эти должности кандидатов, предложенных премьер-министром.

Согласно законодательству, президент имеет право отклонить кандидатуры, предложенные премьер-министром, но только один раз. При повторном выдвижении тех же кандидатов он обязан подписать указ о назначении. Если президент и после повторного выдвижения не подпишет указ, то соответствующие его полномочия переходят к главе парламента, который может подписать указы вместо президента.

Прецедент с временным отстранением президента от занимаемой должности был создан решением Конституционного суда от 17 октября 2017 года. Тогда президент отказался назначить предложенного кандидата на пост министра обороны. После этого в январе 2018 года Конституционный суд еще раз прибегнул к такой же процедуре при назначении пяти министров.