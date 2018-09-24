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«Газпром» утратил мировое лидерство

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  • 24.09.2018, 12:32
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Фото: РИА «Новости»

С первого места российский газовый гигант упал на семнадцатое.

В то же время американская ExxonMobil вернула себе лидерство, утраченное в 2017 году. Авторы рейтинга объясняют успехи компании «восстановлением цен на нефть» и ожиданиями «экспортного бума» в США.

«Газпром» рухнул с первого на 17-е место в рейтинге крупнейших энергетических компаний в мире S&P Global Platts, сообщает lenta.ru.

Ежегодный рейтинг 250 ведущих глобальных энергокомпаний S&P Global Platts составляется на основе оценки таких финансовых показателей, как стоимость активов, доходы, прибыль, а также прибыль от вложенных капиталов.


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