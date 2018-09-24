Оршанский маршрутчик выиграл суд против «Оператора перевозок» 24.09.2018, 12:58

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Результаты конкурса на право пассажирских перевозок отменили.

Экономический суд Витебской области стал на сторону индивидуального предпринимателя, маршрут которого после победы в конкурсе на право выполнения перевозок пассажиров автомобильным транспортом в регулярном сообщении отдали конкурентам из-за непредставленной справки, пишут «Народныя навіны Віцебска».

Конкурс на пассажирские перевозки в Орше проходил 14 апреля и был организован Витебским областным коммунальным транспортным унитарным предприятием «Оператор перевозок». Предприниматель подал заявку на один из маршрутов и по итогам конкурса был признан победителем.

Однако, 23 апреля при оформлении протокола по результатам проведенного конкурса, простым большинством голосов членов комиссии было принято решение о не допуске конкурсного предложения этого ИП к участию в конкурсе — поводом стало то, что он не предоставил копию справки о владении или пользовании автобусом. Маршрут предпринимателя отдали частному транспортному унитарному предприятию «Э».

В судебном заседании, которое состоялось 15 августа, ВОКТУП «Оператор перевозок» указал, что считает себя ненадлежащим ответчиком, в удовлетворении исковых требований просил отказать, поскольку нарушений, достаточных для отмены проведенного конкурса, не имеется. Его поддержал представитель Оршанского районного исполнительного комитета, который заявил, что нарушений при проведении конкурса не было.

Однако, суд, с учетом доказательств, имеющихся в материалах дела, пришел к выводу, что ответчиком при проведении конкурса были допущены существенные нарушения, которые повлияли на результаты конкурса.

По решению Экономического суда Витебской области результаты торгов — конкурса на право выполнения автомобильных перевозок пассажиров в регулярном сообщении признаны недействительными. ВОКТУП «Оператор перевозок» обязали выплатить в пользу предпринимателя 245 рублей в возмещение расходов по оплате государственной пошлины.

По заявление ответчика поданная им апелляционная жалоба оставлена без рассмотрения. Решение суда первой инстанции 19 сентября вступило в законную силу.