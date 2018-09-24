Россия передаст войскам Асада, которые сбили российский Ил-20, комплекс С-300 24.09.2018, 13:05

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Шойгу считает, что комплекс «усилит возможности сирийской ПВО».

Россия передаст сирийской армии комплекс С-300 в течение двух недель в связи с инцидентом со сбитым российским самолетом Ил-20.

Об этом в понедельник заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, сообщает российское агентство ТАСС.

"Сирийским Вооруженным силам в течение двух недель будет передан современный зенитный ракетный комплекс С-300. Он способен перехватывать средства воздушного нападения на дальности более 250 км и одновременно поражать несколько воздушных целей", - заявил Шойгу.

Глава Минобороны РФ добавил, что комплекс существенно укрепит боевые возможности сирийской ПВО.

Шойгу также сообщил, что командные пункты соединений и воинских частей ПВО в Сирии будут оснащены российскими автоматизированными системами, которые гарантируют идентификацию российских самолетов.

"Это обеспечит централизованное управление всеми силами и средствами ПВО Сирии, ведение мониторинга воздушной обстановки и оперативную выдачу указаний. Главное - будет гарантирована идентификация всех российских воздушных судов сирийскими средствами ПВО", - сказал Шойгу.

Российский Ил-20 с 15 военными на борту сбили над Средиземным морем зенитным ракетным комплексом С-200, принадлежащим сирийской системе ПВО.