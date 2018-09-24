Как и на чем можно сэкономить в путешествии? 2 24.09.2018, 13:19

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15 полезных советов.

Денег всегда мало, а в путешествии они заканчиваются особенно быстро. Сайт tio.by рассказывает, как отдохнуть, не растратив за уикенд все свое состояние.

1. Путешествие начинается с покупки билетов: выбирая квитки, старайтесь не обновлять страничку компании-перевозчика по несколько сотен раз – так вы только привлечете внимание оператора, жаждущего повысить стоимость ваших билетов. Не паникуйте – используйте режим «инкогнито» и оперативно подчищайте cookies-файлы.

2. Используйте стыковочные маршруты: путешествовать с пересадками дольше, но дешевле. К примеру, не обязательно лететь прямиком в Амстердам – можно заказать билет в Эйндховен, сэкономить несколько десятков евро и уже оттуда добраться до столицы Нидерландов на автобусе.

3. Выбирайте рациональный способ передвижения. Например, нет смысла путешествовать по Европе на поезде – поездки на автобусе чаще всего будут более выгодными. Также не забывайте регулярно выискивать различные скидки и акции – при удачном стечении обстоятельств за транспорт вы отдадите сущие гроши.

4. Официальные трансферы дешевыми не бывают: автобус, который вы нашли самостоятельно, обойдется вам дешевле трансфера, заказанного через терминал. Используйте фирмы вроде Flibco или EasyBus – их ценники не истощат ваш кошелек.

5. Не забывайте о «горящих турах» – так можно выхватить отличные предложения за мизерные суммы.

6. Путешествуя по городу, минимизируйте транспортные затраты: купите проездной билет, пользуйтесь бесплатным велопрокатом и каршерингом электросамокатов.

7. Не оставляйте баснословные деньги в отелях: используйте Booking.com, Airbnb и 9 flats. Различные акции, системы скидок и накопительные баллы – что еще для счастья нужно?

8. Если с деньгами совсем туго, воспользуйтесь услугами Couchsurfing или Staydu – с помощью этих сервисов вы сможете отыскать бесплатное место для ночлега.

9. Самое бюджетное время для поездок в Европу – ноябрь, январь и февраль. В эти месяцы поток туристов исходит на нет, и цены на жилье, транспорт и различные интерактивности уменьшаются в геометрической прогрессии.

10. Не останавливайтесь на ночлег в маленьких городах – выбор жилья там невелик, а вот цена за ночлег в «провинции» приближается к баснословной. Лучше поселитесь в крупном городе, а в мелкие города отправляйтесь на экскурсии – и деньги сэкономите, и большее количество достопримечательностей увидите.

11. Пользуйтесь ночными переездами – и расстояние преодолеете, и за лишнюю ночь в отеле платить не будете. Тут транспортных рамок нет: в качестве средства для ночного переезда можно использовать и автобус, и поезд, и самолет.

12. Если с деньгами все совсем печально, а побывать в Европе хочется, стучитесь в волонтерскую службу: чаще всего волонтерам оплачивают переезд, проживание и, при благоприятном стечении обстоятельств, питание.

13. Безумные цены за экскурсии – это данность, но эту данность не обязательно принимать. Ходите на бесплатные экскурсии и исследуйте города с помощью разнообразных гайдов и туториолов – это совершенно бесплатно!

14. Любители кемпинга могут сэкономить на жилье, разбив палатку в чьем-нибудь саду – с помощью сервиса campinmygarden.com это можно сделать совершенно легально.

15. Хотите экономить – используйте соцсети. С их помощью вы сможете найти бесплатное место для ночлега, договориться об аренде автомобиля или же попросту плотно отобедать – нужно лишь найти людей, которые позволят вам все это организовать. Чаще всего такие люди «обитают» в тематических сообществах – к примеру, при путешествии по Варшаве следует заглянуть в группу «Варшава здесь» – тут вы сможете найти людей, готовых приютить вас, накормить или перевезти из точки А в точку Б.