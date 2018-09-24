Василий Поляков ушел с поста председателя ОГП 24.09.2018, 13:27

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Василий Поляков

Фото: dw.de

Он пробыл на посту председателя партии всего два месяца.

Председатель партии ОГП Василий Поляков ушел из руководства организации. Он был избран председателем ОГП 8 июля 2018 года, сменив на посту Анатолия Лебедько, пишет nn.by.

«По истечении двух месяцев после съезда вновь избранный председатель сделал заявление о том, что не в полной мере представлял себе имеющиеся в партии проблемы и те новые вызовы, которые стоят перед партией и перед ним как председателем. Ситуацию усугубила невозможность его переезда из Гомеля в Минск. 23 сентября он обратился к Политсовету партии с заявлением о сложении полномочий председателя ОГП. Политсовет ОГП принял отставку Василия Полякова», — сообщила пресс-служба ОГП.

Василию Полякову 49 лет. Родом из Гусаравки Речицкого района, там учился в школе. Потом поступил в Гомельский университет на исторический факультет. Окончил аспирантуру по специальности «Политическая наука». Двенадцать лет отработал учителем в школе, потом ушел в общественную деятельность. Поляков — лидер демократической общественности Гомеля.

Исполняющим обязанности председателя стал бывший сотрудник МВД Николай Козлов.