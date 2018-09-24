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Доллар подорожал на первых торгах недели

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  • 24.09.2018, 13:35
  • 2,006

На валютных торгах в Минске 24 сентября белорусский рубль снизился к американской валюте и российскому рублю.

Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи.

По итогам торгов курс евро снизился на 0,0012 рубля (0,05%) и составил 2,4488 рубля.

Курс доллара США вырос на 0,0032 рубля (0,15%) и составил 2,0820 рубля.

Курс российского вырос на 0,0118 рубля (0,38%) и составил 3,1507 белорусского рубля за 100 российских.


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