Доллар подорожал на первых торгах недели 2 24.09.2018, 13:35

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На валютных торгах в Минске 24 сентября белорусский рубль снизился к американской валюте и российскому рублю.

Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи.

По итогам торгов курс евро снизился на 0,0012 рубля (0,05%) и составил 2,4488 рубля.

Курс доллара США вырос на 0,0032 рубля (0,15%) и составил 2,0820 рубля.

Курс российского вырос на 0,0118 рубля (0,38%) и составил 3,1507 белорусского рубля за 100 российских.