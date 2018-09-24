Циклон Фабьен в Беларуси: в понедельник и вторник из дома лучше не выходить
- 24.09.2018, 13:47
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Некоторые СМИ говорят о «буре десятилетия».
Ночью на понедельник на Брестчине, а днем по всей Беларуси начались сильные и затяжные дожди. Ветер усилился до 20-27 м/с, сообщает «Белсат».
Такая же погода сохранится по всей стране и во вторник, 25 сентября.
Некоторые СМИ говорят о «буре десятилетия», а Министерство чрезвычайных ситуаций призналось, что переживает за нас.
«Планируйте меньше находиться на улице, пожалуйста, в понедельник и вторник, отмените необязательные поездки, если есть возможность», – пишет МЧС.
Друзья, я волнуюсь за вас. 27 м/с это почти 100 км/ч. Такие порывы ветра ожидают Беларусь, если прогноз оправдается. А ещё и ливни. Планируйте меньше находиться на улице, пожалуйста, в понедельник и вторник, отмените необязательные поездки, если есть возможность!— 112.by МЧС Беларуси (@112by) 21 сентября 2018 г.