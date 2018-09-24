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Циклон Фабьен в Беларуси: в понедельник и вторник из дома лучше не выходить

  • 24.09.2018, 13:47
  • 1,954
Фото: onliner.by

Некоторые СМИ говорят о «буре десятилетия».

Ночью на понедельник на Брестчине, а днем по всей Беларуси начались сильные и затяжные дожди. Ветер усилился до 20-27 м/с, сообщает «Белсат».

Такая же погода сохранится по всей стране и во вторник, 25 сентября.

Некоторые СМИ говорят о «буре десятилетия», а Министерство чрезвычайных ситуаций призналось, что переживает за нас.

«Планируйте меньше находиться на улице, пожалуйста, в понедельник и вторник, отмените необязательные поездки, если есть возможность», – пишет МЧС.


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