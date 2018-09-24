Человек, который добровольно отправился в Аушвиц 1 Войцех Олексиак, culture.pl

24.09.2018, 14:05

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Витольд Пилецкий

По биографии Витольда Пилецкого можно судить об истории целого поколения поляков, родившихся в начале ХХ столетия.

Варшава, 1940 год. Во время уличной облавы немецкий патруль задерживает мужчину. Его избивают, бросают в тюрьму, а затем отправляют лагерь смерти. Большинство людей предпочли бы держаться от этого места подальше, но не Пилецкий. Пробраться в печально известный концлагерь – часть его плана. Витольд Пилецкий – человек, который добровольно отправился в Аушвиц.

По биографии Витольда Пилецкого можно судить об истории целого поколения поляков, родившихся в начале ХХ столетия. Им довелось пережить три войны (две мировых и советско-польскую войну 1919–1921 годов), а в возрасте сорока с небольшим лет пришлось научиться жить при коммунистическом режиме, навязанном и контролируемом Советским Союзом. Революция перевернула мир с ног на голову: бывшие аристократы стали наименее уважаемыми членами общества, герои стали злодеями и преступниками, преступники героями, а Россия – ближайшим другом и защитником. Частная собственность исчезла, личная жизнь тоже, государство контролировало все. Короткий период благополучия (межвоенные годы) отныне считался временем морального упадка, фашизма и коррупции. В таких обстоятельствах оказались те, кто посвятил свою жизнь борьбе за независимость Польши, то есть целое поколение выходцев из шляхетских семей, воспитанных в патриотическом духе.

Действие I: перед Второй мировой войной

Портреты Витольда Пилецкого, Вильно, 1923. Фото: Институт национальной памяти / www.pilecki.ipn.gov.pl

Витольд Пилецкий родился в 1901 году в польской семье, которую сослали в Россию за участие в январском восстании 1864 года. Его молодость пришлась на годы войны, сыгравшей ключевую роль в вопросе существования Польши. В 1914 году Пилецкий был слишком молод, чтобы отправиться на фронт, поэтому он вступил в тайную (запрещенную царскими властями) харцерскую организацию, которая поддерживала Войско Польское. Во время советско-польской войны возраст Пилецкого уже позволял призвать его на военную службу. Кавалеристом он защищал Гродно, затем участвовал в Варшавской битве и взятии Вильно. Пилецкий был дважды награжден Крестом за доблесть.

Пилецкий с женой и дочерью. Фото: Институт национальной памяти / www.pilecki.ipn.gov.pl

В межвоенные годы семье Пилецкого удалось вернуть свое поместье Сукурче. Имение, ставшее свидетелем двух войн, находилось в плачевном состоянии, поэтому Пилецкий вышел в отставку и занялся восстановлением и модернизацией поместья, а также просвещением местного населения. Он женился и создал семью. Увы, эта идиллия продлилась недолго. 1 сентября 1939 года на Польшу напала нацистская Германия, а 17 сентября в Польшу с востока вторглась Советская Россия. Отечество вновь оказалось в опасности, и ротмистр Пилецкий был вновь призван на военную службу. В третий раз за свою жизнь он отправлялся защищать родину.

Действие II: Вторая мировая война

Витольд Пилецкий участвовал в тяжелейших боях с немцами, командуя кавалерийским взводом, но несмотря на его успехи, польская армия была обречена. Пакт Молотова-Риббентропа решил судьбу Польши еще до начала войны. Все закончилось 6 октября 1939 года, и солдаты Войска Польского были официально распущены. Однако большинство из них бежали на Запад, чтобы сражаться в рядах союзных сил, или же переходили на нелегальное положение. Пилецкий выбрал второй вариант. Он был одним из основателей Тайной польской армии (Tajna Armia Polska). В результате ее слияния с другими подпольными организациями позже возникла Армия Крайова (Armia Krajowa).

Витольд Пилецкий на стрельбище, 1931. Фото: Институт национальной памяти / www.pilecki.ipn.gov.pl

Тем временем в 1940 году нацистская Германия создала концентрационный лагерь, ставший впоследствии символом ужасов Второй мировой войны, – Аушвиц. Изначально планировалось содержать в нем польских политических заключенных, но вскоре его переоборудовали для Endlösung – окончательного решения еврейского вопроса, то есть полного уничтожения еврейской нации. Разумеется, реальное назначение и конструкции газовых камер были засекречены, однако наружу просачивались крайне тревожные слухи и обрывки информации. Вот почему Тайная польская армия решилась на одну из своих самых рискованных разведывательных операций и отправила в Аушвиц одного из лучших солдат в качестве узника…

Витольда Пилецкого выбрали из группы добровольцев. Ему дали задание проникнуть в лагерь, собрать информацию, организовать там движение сопротивления и продумать план освобождения. С этой целью он сменил имя и фамилию, воспользовавшись документами другого польского солдата, которого разыскивали немцы. Это увеличивало его шансы после задержания попасть в Аушвиц. Пилецкий сознательно позволил немецкому патрулю арестовать себя во время уличной облавы. Все шло по плану – его сразу же отправили в Аушвиц, куда он прибыл двумя днями позже.

Витольд Пилецкий, заключенный концлагеря Аушвиц № 4859. Фото: Институт национальной памяти / www.pilecki.ipn.gov.pl

Это задание было безумно опасным по двум причинам. Во-первых, было прекрасно известно, что немцы во всех своих лагерях и тюрьмах применяют правило коллективной ответственности. За каждую попытку побега нацисты убивали нескольких заключенных. Таким образом зачинщики побега неминуемо вставали перед сложным моральным выбором. Вскоре Пилецкий стал тому свидетелем. Когда он прибыл на железнодорожную платформу, лагерный охранник приказал одному из заключенных бежать к воротам. Узник выполнил приказ, и его тут же застрелили, обвинив в попытке бежать. Сразу после этого отобрали десять случайных заключенных и застрелили их прямо на платформе! Пилецкий легко мог оказаться одним из них.

Во-вторых, на тот момент еще никому из заключенных не удалось покинуть Аушвиц живым. Скорее всего Пилецкому пришлось бы оставаться в лагере вплоть до его освобождения или же до собственной смерти.

Главные ворота в лагерь Аушвиц. Фото: общественное достояние

Сразу после прибытия в Аушвиц Пилецкий приступил к задуманному. Он создал «Союз Военной Организации» (Związek Organizacji Wojskowej), перед которым стояла первоочередная задача объединить различные движения сопротивления под единым командованием. Вскоре организация уже могла обеспечивать заключенных дополнительной едой, одеждой и скудной информацией извне. Появилась также возможность передавать информацию во внешний мир. Члены организации научились обманывать нацистских учетчиков, так что небольшому числу беглецов удалось остаться незамеченными. Проведя несколько недель в Аушвице, Пилецкий отправил начальству первый рапорт о реальном назначении лагерных помещений. Это были самые первые проверенные данные о Холокосте. В марте 1941 года польское правительство в изгнании отправило информацию силам союзников. Впредь оно служило главным источником сведений о геноциде. Несмотря на повседневные трудовые обязанности, Пилецкий и другие члены команды усиленно работали над планом освобождения лагеря, надеясь на помощь армий союзников.

В 1943 году нацисты арестовали и казнили нескольких ближайших соратников Пилецкого, и стало очевидным, что его ждет подобная участь. Более того, руководство Аушвица, осознав, что тайные организации сильнее, чем предполагалось, решило казнить или отправить в другие лагеря большинство «старых» заключенных, то есть тех, кто провел в лагере дольше двух лет.

Пилецкий не раз оказывался в расстрельных списках, но лишь благодаря стараниям Союза военной организации его имя вычеркивали. Тем не менее было понятно, что дни Пилецкого в Аушвице сочтены, и Армия Крайова приказала ему бежать.

Музей Аушвиц-Биркенау. Фото: Франчишек Мазур / Forum

Побег Пилецкого стал возможен благодаря тому, что Союз Военной Организации смог перевести его и двух его ближайших друзей на работу в пекарню на окраине лагеря. К тому же в начале 1943 года нацистская Германия подписала соглашение с Красным Крестом об отказе применять правило коллективной ответственности, так что гипотетическое бегство Пилецкого больше не угрожало жизни других заключенных. В разработке и осуществлении плана побега участвовали все члены СВО, и план невероятным образом увенчался успехом.

Сарай, где прятался Пилецкий сразу же после побега из Аушвица, 1943. Фото: Институт национальной памяти / www.pilecki.ipn.gov.pl

Витольд Пилецкий сбежал из лагеря в ночь с 26 на 27 апреля, а уже через несколько дней добрался до штаб-квартиры Армии Крайовой в Варшаве. Следующие месяцы он провел за составлением отчетов о ситуации в Аушвице, включавших детальную информацию о газовых камерах, смертности в лагере, а также о медицинских экспериментах, которые нацистские доктора проводили на заключенных. Отчет Пилецкого, также известный как «Отчет Витольда», а также два других свидетельства бывших заключенных составили так называемые «Освенцимские протоколы» – полные и абсолютно надежные сведения о крупнейшем в истории лагере смерти. Версия отчета 1943 года была представлена командованию Британской армии, но британские военные решили, что авторы преувеличивают, и отказались помочь Армии Крайовой освободить лагерь.

Именно Пилецкий разработал для Армии Крайовой план освобождения лагеря, но после того, как его проинформировали о позициях нацистских войск вблизи лагеря и о нежелании союзников участвовать в операции, он смирился с отказом. Тем не менее лагерное движение сопротивления было готово начать восстание в случае, если нацисты решат ликвидировать лагерь или союзники передумают и попытаются атаковать.

Пилецкого глубоко потрясло увиденное в Аушвице. В одной из версий отчета он написал:

«Как современное человечество смеет утверждать, что обладает развитой культурой, что возвысилось над прошлым? Как мы смеем смотреть в глаза предшественникам и настаивать на своем превосходстве, если именно в наше время вооруженные силы уничтожают не просто вражеские армии, а целые нации, невинные и беззащитные, применяя последние достижения технологической революции? Прогресс цивилизации – да! Но прогресс культуры? – Смешно! Мы загнали себя в угол, дорогие мои, причем самым ужасным образом! У меня нет слов. Я хотел назвать это чудовищным, но нет! Мы в тысячу раз хуже чудовищ!»

Действие III, эпилог: После Аушвица

Увы, величайшая трагедия жизни Пилецкого была еще впереди. В 1944 году началось Варшавское восстание, и, естественно, Пилецкий принял в нем участие. Ему как офицеру нельзя было сражаться в качестве рядового солдата, но он записался добровольцем, скрыв свое настоящее звание. Позже Пилецкий уже командовал отрядом в месте тяжелейших боев с превосходящими силами германской армии, который получил название «Витольдов редут» или «Самый замечательный бастион Варшавы». После подавления восстания, длившегося 63 дня, Пилецкий, подчиняясь приказам Армии Крайовой, сдался и был отправлен в лагерь в Ламбиновице (Польша), а затем Мурнау (Германия).

Когда Германия капитулировала, Пилецкий вышел на свободу и вернулся в Варшаву. Там он продолжил собирать информацию о коммунистическом режиме и общей ситуации в стране для польского правительства в изгнании, которое он считал единственно законным. Главная проблема бывших солдат Армии Крайовой заключалась в том, что коммунистическое правительство считало их преступниками и пособниками «западных империалистов». Им было предложено явиться с повинной и дать показания о своей деятельности в годы войны. Многие подверглись преследованиям, получили пожизненные сроки или были приговорены к смертной казни. Командование Армии Крайовой вызвали в Москву, где всех арестовали и приговорили к ссылке или длительным срокам в ходе показательного судебного процесса.

Витольд Пилецкий в суде, 1947. Фото: Институт национальной памяти / www.pilecki.ipn.gov.pl

В 1947 году Пилецкого арестовали в Варшаве и допрашивали, применяя самые жестокие пытки и шантаж. Его обвиняли в различных преступлениях, в частности в шпионаже в пользу иностранных империалистов, сотрудничестве с генералом Андерсом (главнокомандующим польскими силами на Западе), подготовке покушения на высокопоставленных чиновников Министерства безопасности, незаконном хранении огнестрельного оружия. Судебный процесс длился два месяца. В результате Пилецкий и трое его товарищей по Армии Крайовой были приговорены к смерти.

Пилецкий и его соратники отрицали обвинения в планировании покушения, а также сотрудничестве с иностранной разведкой, но признавали, что передавали информацию польскому правительству в изгнании. Пилецкого казнили всего через 15 дней после окончания суда (обычно это занимало гораздо больше времени), а его имя предали забвению. Любую информацию о нем и его семье не пропускала цензура, а отважившихся упомянуть его имя ждали большие проблемы. До сих пор неизвестно место его захоронения.

Сразу же после оглашения приговора Пилецкий сказал:

«Итак, они никого не выпустили. Я не могу жить после того, что они сделали со мной. Аушвиц был всего лишь пустяком».

В 1990 году, когда новое демократическое правительство начало расследовать преступления коммунистического режима, Пилецкого и его соратников реабилитировали. В 2006 году он был посмертно удостоен Ордена Белого Орла – высшей государственной награды Польши.

Войцех Олексиак, culture.pl