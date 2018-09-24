Фотофакт: Первые последствия стихии в Барановичах 24.09.2018, 14:23

1,792

Фото: Артем ХВАЛЬКО

Из-за порывистого ветра сегодня утро дерево оказалось на проезжей части, вызывали спасателей.

ЧП произошло на улице Брестской в Барановичах. Порывом ветра сломало дерево, оно упало и перекрыло одну полосу движения. Никто не пострадал, но чтобы расчистить дорогу, вызвали спасателей, сообщил Intex-press читатель, который прислал в редакцию фото с места происшествия.

Напомним, на понедельник и вторник, 24 и 25 сентября, в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности из-за ливней и сильного ветра МЧС рекомендует гражданам не выходить без особой необходимости на улицу, а если и пришлось выехать или выйти из дому, держаться подальше от деревьев, шатких строений и сооружений с неустойчивой кровлей.