Суд над диктатором Галина Сидорова, «Радио Свобода»

24.09.2018, 14:32

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Галина Сидорова

У пьесы открытый конец.

Образ минувшей недели: Путин-снайпер пристреливается в парке "Патриот" из новехонькой СВЧ (не путать с печкой)-308: с 600 метров, попадания три из пяти. Самое то для забористых мемов в соцсетях: "бах – и нет старушки". Страшно смешно? Страшно и смешно. Или интервью с пугливыми ГРУшниками из клуба путешественников, фанатами готики и "солсберецкого собора", Ну просто "ржунимагу" – если бы не едва спасшиеся от гибели Скрипали. Если бы не скончавшаяся от отравления "Новичком" подданная Великобритании Дон Стерджесс с ее чудом выжившим другом, который, как пишут, снова попал в больницу с осложнениями.

"Повар Путина", с помощью своих троллей помешавший опытному бойцу вашингтонского политического фронта Хиллари Клинтон занять президентское кресло. Обхохочешься! Если бы не гибель журналистов в Центральноафриканской Республике, едва соприкоснувшихся с делами вагнеровцев-"ихтамнетов", этим "поваром", по всей видимости, финансируемых. Если бы не вести о погибающих от рук российских наемников украинцах в соседней стране, да и о них самих, возвращающихся на родину в виде груза-200 из Сирии. Если бы не странная история с отравлением ведущего собственное расследование гибели журналистов Петра Верзилова.

Главный гвардеец Путина генерал Виктор Золотов – с его "котлетной дуэлью" с Навальным. Ну чем не шут гороховый? Если бы не жестокие избиения его гвардейцами сограждан, в том числе детей и стариков, пытающихся реализовать свое конституционное право на мирный протест. Теперь вот будут стрелять по людям, и не котлетами, естественно, через бойницы комплекса "Стена": бронированный КамАЗ, который за несколько минут разворачивает перед собой щит длиной около 7,5 метров и высотой около трех, росгвардейцы получат до конца года. Для защиты "от агрессивно настроенных групп граждан".

Глупость окопавшихся в лабиринтах российской власти чиновников оказалась столь же неисчерпаема, как креативность и острота на язык уставших от их вселенского идиотизма соотечественников. Но ничего не меняется. Выводы напрашиваются прямо противоположные: либо Путин контролирует все и просто троллит страну, проводя над ней затянувшийся почти на два десятилетия эксперимент; либо уже не контролирует ничего – плывет по волнам власти. И то, и другое скорее страшно, чем смешно.

Телодвижения в администрации президента и в так называемом узком кругу становятся все более хаотичными и убогими. Что дальше? Закручивание гаек, пока резьбу не сорвет? Ожидание очередного "черного лебедя"? Как изменится система? Сечин? Медведев? Чемезов? Ротенберги? Золотов? Кто против кого подружится завтра, кому в ближайшей перспективе уготована роль "сочной отбивной"? В бессмысленных гаданиях теряются не только политологи, но и несистемные оппозиционеры, которые к президентским выборам кое-как оживились, взбодрив собственные партии, и сразу сникли – тоже, видимо, в ожидании "черных лебедей". Либо, как Алексей Навальный, были отправлены на отсидку, и сразу после этого на новую отсидку, ведь Навальный как раз не из тех, кто затихает. На фоне всего этого страшного и смешного, замшелого и затхлого бодрые выступления настоящих и будущих пенсионеров, уже повлиявшие на выборный процесс в нескольких регионах, стали для кремлевских небожителей откровением. А начавшаяся молодежная движуха под лозунгом "Бессрочной власти – бессрочный протест", похоже, оказалась крайне неприятной неожиданностью. Главным образом потому, что эти юноши и девушки сами, без лидеров, поразмыслили и начали действовать.

Минувшую неделю я провела с воронежскими правозащитниками и оказалась свидетелем еще одного интересного проекта, тоже призванного подтолкнуть людей к размышлению. Начался он с того, что историк, переводчик, психолог Марина Фадеева в одном из букинистических магазинов Стамбула наткнулась на пьесу авторства некоего Кассиуса "Суд над Муссолини". Заинтересовалась, перевела. В результате в содружестве с начинающим режиссером и сценаристом Аленой Объездчиковой родился спектакль "Справедливость для диктатора", в котором заняты активисты Международного молодежного правозащитного движения, инициативы "Война устарела" и других правозащитных организаций Воронежа.

Кассиус – псевдоним британского журналиста, впоследствии одного из лидеров Лейбористской партии Майкла Фута. Пьесу он написал в разгар Второй мировой войны, по имевшимся у него документам, публикациям в газетах, интервью. Автор попытался представить, как мог бы выглядеть суд над Муссолини. Собственно, вышедшая в 1943 году пьеса как раз и есть этот вымышленный суд – с судьей, прокурором, адвокатом, свидетелями защиты и обвинения, в числе которых министры британского кабинета, с присяжными заседателями. В качестве подсудимого – Муссолини, из амбициозного молодого политика за двадцать с лишним лет превратившийся в безжалостного диктатора. Кассиус-Фут, а вслед за ним и авторы русской версии размышляют, как люди должны судить лидера, ввергшего свою страну в войну во имя призрачного величия и тем самым фактически ее уничтожившего, отдававшего приказы убивать и репрессировать политических оппонентов? Какова ответственность за случившееся граждан его страны, зарубежных политиков, войне и захватническим планам сначала потворствовавших, а потом их осуждавших. Речь идет о подлом вторжении в Эфиопию, о лжи, прикрывавшей десять тысяч "тайно" воевавших на стороне Франко итальянских добровольцев, впоследствии "явно" из Испании отозванных. Аналогии вполне очевидны.

У пьесы открытый конец. К моменту ее написания Муссолини еще не был казнен. Партизаны застрелили дуче вместе с его верной подругой Кларой Петаччи в апреле 1945-го, позже их тела были подвешены за ноги в Милане толпой разъяренных граждан.

В российском спектакле присяжные – зрители. В конце именно им предлагается проголосовать "виновен – не виновен", а потом поднять черную или белую карточку, за смертную казнь или против. Подавляющее большинство присутствующих – многие из которых сами подвергались в весьма жесткой форме преследованию властей, признав диктатора виновным, высказались против его смертной казни. Их вердикт – пожизненное заключение. А мне подумалось: удивительно, как наша "страшно-смешная" власть в лице ее главного носителя и бессменного президента сама роет себе могилу, разжигая в обществе злобу и ненависть к инакомыслящим, натравливая одних сограждан на других. Делает все, чтобы ее собственную судьбу когда-нибудь решали не эти интеллигентные, размышляющие о гуманизме и мире молодые люди, а те самые отморозки, которые сегодня с ее полного одобрения яростно громят выставки и лупят нагайками инакомыслящих. Решали не по суду, а по закону подворотни.

Галина Сидорова, «Радио Свобода»