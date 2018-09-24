Лукашенко: Нужно закрыть границу с Украиной 31 24.09.2018, 14:35

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Диктатор решил увеличить количество пограничников.

В Беларуси обсуждается вопрос увеличения численности пограничников. "Пограничные войска должны функционировать, и эффективно. Надо повысить - повысим, но бездумного повышения численности быть не должно", - сказал Лукашенко на встрече с государственным секретарем Совета безопасности Станиславом Засем и председателем Госпогранкомитета Анатолием Лаппо в понедельник.

Слова Лукашенко приводит госагентство БелТА.

"Там, где надо, мы это сделаем. Мы приняли решение об укреплении границы с Украиной. Мы видим, сколько оттуда идет сегодня беды для Беларуси, и в том числе оружия переправляется. Мы должны закрыть границу. Но не для порядочных людей, а для бандитов, для тех, кто везет оружие", - заявил Лукашенко.

Лукашенко упомянул о недавнем случае задержания человека с целым арсеналом оружия: "пулеметы, десяток автоматов, два десятка винтовок, десять тысяч патронов и так далее, и так далее".

"Откуда все это? Посмотрели - в армии нашей все на месте. Завезли. Поэтому принято решение установить границу с Украиной. Нужна там численность - нужна. Давайте посмотрим. Но не скопом - туда сотню, туда тысячу, а по одному человеку, куда надо. Без всяких начальников. Начальников должно быть по минимуму", - он.

"Сегодняшний вопрос как раз уходит корнями в тот анализ, который мы осуществляли тогда на границе. И тогда речь шла в том числе о какой-то модернизации пограничных войск, в том числе и по численности, создании новых подразделений в связи с тем, что нам приходится закрывать украинскую границу прилично. И более эффективно работать по другим направлениям", - отметил Лукашенко.