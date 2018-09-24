Россельхознадзор забраковал продукцию еще одного белорусского предприятия 4 24.09.2018, 14:40

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Запрет вступит в силу с 25 сентября.

Россельхознадзор с 26 сентября запрещает поставки продукции с еще одного белорусского предприятия.

Как сообщает interfax.by со ссылкой на службу, это агрокомбинат "Заря". Решение принято в связи с повторным нарушением ветеринарно-санитарных требований Евразийского экономического союза и России. Речь идет об обнаружении кокцидиостатиков в мясе птицы производства этого предприятия.

Кроме того, в связи с выявлением окситетрациклина в колбасных изделиях Слуцкого мясокомбината Россельхознадзор вводит режим усиленного лабораторного контроля продукции этого предприятия.

Как уточняет Россельхознадзор, кокцидиостатики имеют широкий спектр негативных воздействий на здоровье человека. Результатом регулярного употребления яиц и мяса птицы с их содержанием могут стать дисбактериоз, снижение иммунитета, простуды, аллергические реакции, нарушение работы всех систем организма. Термическая обработка мяса и яиц не разрушает эти вещества.