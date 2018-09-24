Польша строит новую пограничную заставу на границе с РФ 24.09.2018, 14:57

Здание с башней построят на стыке трех границ на Сувалкском перешейке.

Польша строит в населенном пункте Дубенники на границе с Калининградской областью новую пограничную заставу.

Об этом сообщает портал Forsal.pl.

Строительство нового объекта пограничной службы Польши началось в Дубенниках в этом году. Административное здание будет иметь площадь в 1200 квадратных метров. Кроме того, будет построена смотровая башня.

Застава должна быть построена к концу 2019 года.

"Это важный объект, поскольку он заложен в таком месте, которое имеет особое значение, на стыке трех границ на Сувалкском перешейке. Здесь охрана польской границы, и вместе с тем внешней границы ЕС является задачей первой важности", - заявил заместитель главы МИД Польши Ярослав Зелинский, который в понедельник принял участие в церемонии закладки нового объекта.

"В нынешней миграционной ситуации мы видим, как важна эффективная защита границ и территории республики от тех, кто не должен быть на нашей территории, если они не соответствуют условиям", - добавил он.