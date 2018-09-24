В «Борисов-Арене» простились с Анатолием Капским 24.09.2018, 15:21

Анатолий Капский

Почтить память основателя БАТЭ пришли футболисты и руководство АБФФ.

Церемония прощания с основателем БАТЭ Анатолием Капским прошла сегодня в «Борисов-Арене», передает «БелТА».

Почтить память и проводить в последний путь Анатолия Капского пришли футболисты, а также руководство Белорусской федерации футбола, министр спорта Сергей Ковальчук, главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко и другие. Ранее, утром прошла заупокойная литургия и отпевание.

Напомним, что Анатолий Капский умер 22 сентября. Он был неизменным руководителем БАТЭ с 1996 года, когда его решили возродить. С ним клуб очень быстро занял прочные позиции в чемпионате страны и пробился в еврокубки.

БАТЭ 14 раз выигрывал золотые медали чемпионата Беларуси и в последние 12 лет подряд остается лидером.