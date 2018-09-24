Россия подает первые признаки революции 1 Александр Демченко

24.09.2018, 15:26

Такие же причины были и для февральской революции.

На следующий день после февральской революции, которую население восприняло на "ура", в Москве, на Лобном месте собралась группа слепых нищих. В тот день они пели песни смутного времени. Да, в народе, видимо, даже спустя триста лет сохранилась память о кровавых часах в истории государства российского.

Ведь что такое были те смутные времена? Две войны, гражданские протесты, переросшие в самое настоящее истребление всех и вся, в том числе и высшей знати, страшный голод и подавляющая бедность. А причин было много.

Да, как вы понимаете, для революции недостаточно одной лишь причины, например, денег. Необходимо много условий: конец династии, борьба между боярами и царской властью, тяжёлое экономическое положение в стране, голод и глубокий социальный разлад, опричнина – чрезвычайные репрессивные меры, терроризм в лице царского окружения – заказчика – и опричников – исполнителей (силовиков).

Такие же причины были и для февральской революции. Точно такие. Они же станут поводом для смещения нынешнего российского режима.

Но почему я вспомнил тех самых нищих слепых, что пели песни на Лобном месте? Всё дело в том, что тогда, после февральской революции, только слепой видел (уж простите за каламбур), что творится с Россией, и какое будущее её ждёт.

Недавно мы стали свидетелями того, как прокатилась серия демонстраций в десятках городах РФ. Кто был её участниками? В большинстве своём дети и студенты – те же самые "слепые" и нищие, которые, мало понимая в политике, в её тонкостях, вышли на площади, чтобы выступить, нет, не против повышения пенсионного возраста, а против действующего хиреющего режима Путина.

На улицах снова-таки появились те, кто являет собою определённое знамение, которое звучит так: для России вновь наступают смутные времена.

Посмотрите внимательно на участников акций, послушайте, что они говорили. В глаза врезается парень пятнадцати лет от роду, который жалуется на засилие коррупции в стране, на отсутствие реформ и возможностей.

Почему мы долгое время такого не видели? Потому что ранее территорию России покидала молодёжь – умная, креативная, - которая могла себе позволить уехать. Те, кто вышел, убраться из страны не могут (у них есть желание, но нет средств).

И городничему, перефразируя классика, не удастся высечь море, потому что оно всё-таки непокорно. Точнее не так: оно уже проявляет признаки непокорности. Ведь ситуация действительно патовая: санкции, экономическая нестабильность, конфликты в верхах – пока что на уровне спецслужб. Ну а чему удивляться, если большая часть российской верхушки, в том числе и парламентариев – это представители силовых структур.

Проблема заключается в том, что после Михаила Горбачёва Россию закрыть не удалось, людям показали, что такое свобода (пускай определённая, но свобода). Теперь путинский режим её пытается отобрать. А всё почему? Потому что не желает он идти по пути, который когда-то предложил Александр второй. Он звучит так: "Для того чтобы сохранить самодержавие, его необходимо ограничить".

Ограничивать его, понятно дело, никто не будет. Причину когда-то озвучил российский философ, революционер по своей природе Николай Чернышевский: "Жалкая нация, нация рабов, сверху донизу - все рабы".

Понимаете, мы же с вами имеем дело не с Путиным-царём, а со Смердяковым и такими же, как он. Нынешнее явление в истории политической России называется очень просто: "смердяковщина".

Это определение дал не кто иной, как Фёдор Достоевский – писатель, которого так нахваливает и цитирует Путин. Знал бы он его творчество и биографию, читал бы он его, так бы не нахваливал.

В своём романе "Братья Карамазовы" мыслитель создаст образ того самого Смердякова – человека подражающего, поверхностного, человека, которому нельзя вбить (несмотря на все усилия воспитателя Григория) ничего в голову.

Он тёмен и не умеет думать, но зато самолюбив, и это самолюбие уязвлено. Но, тем не менее, этот герой всего лишь лакей, поэтому и поёт он лакейские песни.

Типичный Путин, пытающийся блеснуть знаниями в истории и литературе: путающий даты и еле запоминающий строфы в стихотворениях. Он – это и есть Смердяков.

А отличительная черта его, как и Смердякова в том, что оба не любят Россию. Они полагают, что "русский народ надо пороть". Так и хочется добавить: и порют-с.

Все те люди, которые находятся в окружении Путина – ближайшем или далёком, – точно такие же: они не любят своей страны, не уважают свой народ; они хотят на нём наживаться. И боготворят они не Россию, а заграницу – как Смердяков, сожалеющий, что Наполеон не захватил российского государства.

Поэтому и деньги выводят, поэтому и недвижимость там, и семьи там, и надежды все там.

Государства уже по факту нет, а то, что грядёт революция, в Кремле ой! как хорошо понимают. А как ещё объяснить военные кампании, новые силовые ведомства (по типу Росгвардии), школьных преподавателей, которые пытаются внушить ученику: либерализм - сродни нацизму, так называемых журналистов, верх интеллектуальной деятельности которых доходит лишь до создания программы "День с Путиным". Да, революция идёт, и этот дырявый котёл уже не удаётся закупорить.

Что по логике вещей должен сделать Путин, дабы хоть на время сохранить власть и обеспечить безопасность своего окружения?

Силой обновить российский парламент. Очевидно, что русскому люду предельно надоел швыряющий ботинки в толпу Жириновский, принимающий ванны на Мацеста Зюганов и казначей Миронов, возглавляющий партию "Справедливая Россия" в стране, где ни о какой справедливости речи быть не может.

Нужны молодые лица. Их сразу не подготовишь, хотя работа, по всей видимости, уже ведётся российскими спецслужбами. И снова необходимы честные народовольцы, которым будет сочувствовать русский народ, террористы, которые будут убивать российскую элиту (но уже не царя!).

Они же и должны стать промежуточной вехой на пути к созданию политической силы (наподобие эсеров), имеющей боевое крыло. Последнее через главу будет подчиняться департаменту Тайной полиции (простите, ФСБ). Найдут в очередной раз какого-то провокатора, наподобие Азефа, готового убивать всех для сохранения царского трона (даже своих бывших министров-руководителей).

И такой потенциал уже существует. Затем и организации, такие как "НАШИ", "Смена", молодёжное крыло "Единой России" и др.

Но здесь наступает другой момент, куда более важный. Все эти структуры создаются различными силовыми ведомствами. Для чего? Для конкуренции, для баланса, для ведения внутренней войны за финансирование.

А теперь посмотрите на то, что не так давно сделал Путин? Он поставил сугубо (и почему это ещё кого-то удивляет?) на ФСБ. Вытащив на телекамеры любителей кафедральных шпилей, Петрова и Боширова, заставив их потеть при Маргарите Симоньян, он совершил роковую ошибку: Путин не просто сдал двух военных разведчиков, он сдал весь Генеральный штаб.

Это говорит только об одном: в последующем мы с вами увидим немало интересных (часто революционных) событий. За ними будут стоять различные организации, лица, о которых мы никогда даже не слышали. Но каждый из них будет выполнять чужую волю. И она, так же как и сто лет назад, далеко не всегда будет совпадать с волею царя, скорее с интересами отдельных директоров отдельных силовых департаментов.

Главная причина революции – это всегда власть. Но главный инструмент народных восстаний – это спецслужбы. Особенно в России.

В этой связи можно вспомнить одну фигуру, точно повлиявшую на ход российской истории – когда-то главу департамента Тайной полиции, статского советника Алексея Лопухина.

Этот человек знал, что революция близко и писал об этом царю и всем своим начальникам – от Плеве до Столыпина. Он понимал, что спецслужбы нуждаются в реформировании, что их деятельность, как и царское самодержавие, следует ограничить. Он также осознавал важность проведения децентрализации с привлечением к местным политическим делам русского человека. Он знал, что с этими бестолковыми, ограничивающими евреев "Временными правилами" пора кончать.

Более того, он понимал, что активная фаза революции в России началась не с Москвы или Петрограда; она началась с подавления восстаний в Харькове и в Полтаве в 1901 году. Отсюда, с Украины, начались волнения. И поэтому в Кремле так испугались Майдана и отпора украинского солдата на Востоке. Они поняли, что спусковой механизм снова запущен. И что запустили его опять из Москвы.

Лопухина обманули и выставили предателем, потому что он открыл правду о лидере боевой организации эсеров, вышеупомянутом представителе Тайной полиции – Азефе. Сначала была сцена в поезде Кёльн-Берлин, где "соратники" шпиона из числа эсеров всё расспросили у Лопухина, а потом бывший глава департамента Тайной полиции вынес эту информацию на всеобщее обозрение. А всё это произошло потому, что кто-то готов был убивать и думал о царе, а другие (как Лопухин) думали о государстве.

Но в России о государстве не думают, там всегда мыслями с государем.

Сейчас, правда, ситуация может измениться, особенно после случая с Петровым и Бошировым. Почему? Потому что в отместку Путину точно захотят встретиться в условном поезде "Кёльн-Берлин". И разговор этот будет очень интересным и обещающим…

Александр Демченко, "Обозреватель"