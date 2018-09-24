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Фотофакт: Последствия стихии в Гомеле

  • 24.09.2018, 15:59

На авто рухнуло дерево.

Сегодня погода превзошла все ожидания: дождь моросит без остановки, а ветер сносит ног.

Впрочем, дискомфорт ветер доставляет не только пешеходам, но и автомобилистам. В особенности тем, что решил припарковаться под деревьями, пишет gomel.today.

Первыми «жертвами» непогоды стали Volkswagen и Toyota. Около 11 часов утра на автомобили, припаркованные у кафе «Гарри Портер» в Новобелице, рухнула внушительных размеров ветка.

Напомним, в понедельник и вторник по Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности.


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