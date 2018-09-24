Топ-10 популярных достопримечательностей Минска и его окрестностей 24.09.2018, 15:37

На первом месте — Несвижский замок.

Аналитики «Яндекса» определили самые популярные достопримечательности Минска и Минской области, подсчитав упоминания музеев, замков и других туристических мест в поисковых запросах. Запросы пользователей из Беларуси проанализировали, составив топ-10, пишет the-village.me.

Топ-10 популярных достопримечательностей Минска и его окрестностей среди белорусов выглядит так:

1. Несвижский замок

2. Национальная библиотека Беларуси

3. Центральный ботанический сад НАН Беларуси

4. Минский зоопарк

5. Мемориальный комплекс «Хатынь»

6. Парк Челюскинцев

7. Музей истории Великой Отечественной войны

8. Центральный детский парк им. Максима Горького

9. Национальный художественный музей Республики Беларусь

10. Усадебно-парковый комплекс «Лошица»