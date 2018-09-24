Леонид Заико: Наши чиновники и министры напоминают мне «белорусских братков» 24.09.2018, 15:42

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Леонид Заико

Власть находится в провинциальном астрале.

Белорусские власти продолжают делать ставку на большие, централизованные госпроекты. Методом научно-номенклатурного тыка они хотят найти те проекты и сектора экономики, которые дадут нам бурный рост, высокие зарплаты, экологический баланс и народное обожание власти. Президент решил вспомнить былое величие советского космоса и попытаться ухватиться за хвост этой потухшей кометы.

Парой к этой теме решили сделать атомную энергетику. Мирный атом + космические ракеты/спутники = удвоение ВВП в долларовом выражении. Для превращения этой формулы в реальность белорусские власти рассчитывают на китайские кредиты и коммерческую благосклонность Поднебесной, а также всеохватывающую поддержку Кремля. Экономику страны от хронических болячек это не вылечит, а краткосрочные, тактические задачи власти решить вполне может.

Об этом в интервью «БелГазеты» заявил руководитель аналитического центра «Стратегия» Леонид Заико.

БЕЗБОЛЕЗНЕННЫЙ ФАНТОМ

В СССР было две вещи, которыми гордились все, - хоккей и космос. С хоккеем в Беларуси все в порядке - Александр Григорьевич играет до сих пор. Что касается космоса. Есть такой феномен, как «безболезненный фантом», когда люди после ампутации конечности продолжают ее чувствовать, пытаются по привычке ухватиться за что-то рукой, которой уже нет, или встать на ампутированную ногу.

Так и Беларусь хватается за космонавтику. В советское время наша страна создавала приборы для космической отрасли. Сейчас мы выпускаем оптические системы высокого разрешения для спутников, космические зеркала, аппаратуру для дистанционного зондирования Земли. Это хорошо. Но развитие космической отрасли не надо рассматривать как национальную цель.

Возможно, кому-то это не понравится, но скажу правду: на сегодняшний день никакой экономической эффективности от космоса быть не может. Навара с космоса не получить. Особенно в Беларуси.

- В последнее время у белорусов очень мало поводов для радости. Может, Лукашенко, чтобы разворошить эту апатию и разбудить надежду в белорусах, с мальчишеским задором и предложил: а давайте в космос полетим! А там, глядишь, где-нибудь по дороге сумеем выйти на 500-долларовую зарплату и сделать к 2025г. ВВП в $100 млрд.

- По этому случаю вспомнился украинский анекдот. 1961г. «- Петро! - Га? - Москали в космос полетели! - Что, все?! - Нет, один - Гагарин. - Так чему же ты радуешься?» Вот бы всем белорусам сразу на Марс улететь.

- Приезжая в Москву на переговоры, наши чиновники и министры напоминают мне провинциалов, этаких белорусских братков. Что касается временного запрета на ввоз в Россию молочки. Никакой министр или вице-премьер не должны двигать ни левым, ни правым плечом в этом вопросе. Это работа для профессионалов, тех же маркетологов и директоров предприятий. Если же они сидят и ничего не делают, тупо уставившись в одну точку, ожидая, когда Россия возобновит покупку нашей молочки, то гнать их надо с должностей.

БАЛЛАСТ РАЗДУВАЕТ ЩЁКИ

- Власть должна изменить свое отношение к науке. Ведь это очень тонкая материя. Беларуси достаточно 50-100 ученых, которые будут заниматься той же космонавтикой или атомной энергетикой. Главное - не мешать им работать, генерировать идеи, не требовать писать всевозможные отчеты. Для полноценной работы этим ученым достаточно $50-100 млн. Это будет самое выгодное вложение денег в белорусскую науку и экономику.

- Большинство подключит свои закоренелые связи с верхушкой власти, чтобы оказаться в этой почетной сотне. А балласт только и способен, что щеки раздувать - смотрите, какие мы крутые. Крутизна за счет налогоплательщиков - это так по-белорусски.

- Не вижу здесь никакой проблемы. Возникнут сомнения по отдельным кандидатурам? Пригласим наших коллег из крупнейших вузов США, Великобритании и Германии, чтобы они помогли сделать правильный отбор.

- Приезжая в Москву на переговоры, наши чиновники и министры напоминают мне провинциалов, этаких белорусских братков. Что касается временного запрета на ввоз в Россию молочки. Никакой министр или вице-премьер не должны двигать ни левым, ни правым плечом в этом вопросе. Это работа для профессионалов, тех же маркетологов и директоров предприятий. Если же они сидят и ничего не делают, тупо уставившись в одну точку, ожидая, когда Россия возобновит покупку нашей молочки, то гнать их надо с должностей.

- Предложения и действия белорусских властей в отношениях с Китаем - провинциальный астрал. Мы не можем дать свободу своим науке и бизнесу, зато готовы предоставить наши недра и природные ископаемые жителям Поднебесной. Я убежден, что сегодня иностранные инвестиции для Беларуси - зло. Достаточно вести только плодотворное сотрудничество с китайскими товарищами по пошиву модной европейской одежды. Наши власти думают, что китайцы глупее нас. На самом деле они хитрее нас.

ЁЖИКИ В МЫШЕЛОВКЕ

- Есть такой старый анекдот. Пришли мыши к мудрой сове попросить совета, как им избежать участи быть съеденными обнаглевшими котами. Сова говорит им: «Станьте ежиками. Если вы будете колючими, вас никто не съест!». Обалдевшие от восторга мыши побежали домой, там опомнились и снова вернулись к сове: «Сова, расскажи - а как нам стать ежиками?». А сова им в ответ: «Мое дело - стратегия! Вся эта ваша фигня с тактикой меня не интересует!». Аналогичные советы дают наши чиновники.

- Приезжая в Москву на переговоры, наши чиновники и министры напоминают мне провинциалов, этаких белорусских братков. Что касается временного запрета на ввоз в Россию молочки. Никакой министр или вице-премьер не должны двигать ни левым, ни правым плечом в этом вопросе. Это работа для профессионалов, тех же маркетологов и директоров предприятий. Если же они сидят и ничего не делают, тупо уставившись в одну точку, ожидая, когда Россия возобновит покупку нашей молочки, то гнать их надо с должностей.

ПОДНЕБЕСНАЯ - НЕ ТЁТКА

- Еще один астрал белорусских властей - Китай. Складывается впечатление, что белорусские VIP-чиновники посчитали, что они могут сделать с китайцами то, что не удавалось никому в мире, - «доить» его, превращать в источник дешевых ресурсов, на которые можно создавать современные, конкурентоспособные предприятия. Ощущение, что наши чиновники считают Китай чуть ли не благодетелем Беларуси, раз готовы предоставить китайским компаниям наши недра.

- Предложения и действия белорусских властей в отношениях с Китаем - провинциальный астрал. Мы не можем дать свободу своим науке и бизнесу, зато готовы предоставить наши недра и природные ископаемые жителям Поднебесной. Я убежден, что сегодня иностранные инвестиции для Беларуси - зло. Достаточно вести только плодотворное сотрудничество с китайскими товарищами по пошиву модной европейской одежды. Наши власти думают, что китайцы глупее нас. На самом деле они хитрее нас.