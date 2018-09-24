В волковысской спортивной школе составили «План соревнований по коррупции» 4 24.09.2018, 16:17

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Этим школа смутила учеников и их родителей.

Волковысская спортивная школа профсоюзов смутила своих учеников и их родителей "Планом соревнований по коррупции". Как передает «Еврорадио», снимок документа опубликовал репетитор Евгений Ливянт.

Уже за одно своё название "План соревнований по коррупции" стал объектом шуточек в соцсетях. Удивительно и то, что рядом с образовательными разговорами о причинах коррупции и признаки взяточничества в плане оказались такие нестандартные антикоррупционные мероприятия, как турниры по футболу, плаванию и вольной борьбе.

Директор ДЮСШ Марина Овсейчик считает, что связь между коррупцией и детскими соревнованиями всё же есть.

"Это такая наша форма протеста против коррупции. Мы рассказываем детям о телефонах доверия и горячих линиях. И объясняем, что, если вдруг вам тренер начнёт говорить, что надо какие-то дополнительные деньги платить за тренировки или за участие в соревнованиях, что в таких случаях нужно делать. Что касается соревнований по противодействию, то мы проводим их на разные темы. Например, против допинга. А как мы ещё можем выделить тематически это всё? Только соревнованиями".