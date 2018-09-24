В Беларуси задержали бывшего таджикского футболиста 4 24.09.2018, 16:24

2,718

Фото: Радио Озодлик

Парвиз Турсунов был задержан, когда с с семьей направлялся из Украины в Польшу.

Власти Беларуси задержали бывшего игрока таджикского футбольного клуба, несколько лет назад не допущенного на матчи за ношение бороды, сообщила Радио Азаттык в воскресенье, 23 сентября, его жена.

В 2011 году Федерация футбола Таджикистана отстранила 43-летнего Парвиза Турсунова от участия в национальном чемпионате после того, как он отказался сократить длину бороды и изменить ее форму. Он выступал за футбольный клуб «Хайр» в пригороде Душанбе Вахдате.

В Таджикистане ношение бороды законодательно не запрещено. Однако в стране мужчинам моложе 50 лет настоятельно предлагается отказаться от ношения ее.

Парвиз Турсунов, со слов его жены Сайоры Субхоновой, был задержан в аэропорту Минска 17 сентября, когда он с семьей направлялся из Украины в Польшу.