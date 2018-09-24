Правозащитница из Светлогорска: Наше дело - правое 3 24.09.2018, 16:45

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Фото: spring96.org

В Светлогорске идет борьба людей за право на жизнь.

Сегодня в районном суде Светлогорска рассматриваются два административных дела — активиста Анатолия Змитровича и правозащитницы Елены Маслюковой, передает «Радыё Рацыя».

Их обвиняют в участии в «несанкционированном массовом мероприятии», а именно - флешмобе против китайского завода 15 сентября на площади города. Как рассказала член правозащитного центра «Весна» Елена Маслюкова:

- По моему мнению, дела, которые будут рассматриваться в суде, буквально высосаны из пальца. Власти таким образом пытаются запугать людей в городе, чтобы они не принимали участия в акциях сопротивления. И таким образом они хотят напугать общественных активистов. Но мы убеждены, что наше дело - правое, направленное на защиту прав человека.

По словам Елены Маслюкова, в Светлогорске идет борьба людей за право на жизнь, против экологического геноцида.

Напомним, что в городе возник комбинат по производству беленой целлюлозы, люди беспокоятся, что он угрожает их здоровью и окружающей среде. В окрестностях часто воняет.

Фото: «Радыё Свабода»

Фото: spring96.org