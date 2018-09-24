Cайт гандбольного клуба «Райн Левен»: Беларусь – последняя диктатура Европы 2 24.09.2018, 17:31

1,366

Немецкий клуб называет поездку в нашу страну - авантюрой.

На своем официальном сайте соперник БГК имени Мешкова по Лиге чемпионов немецкий «Райн Левен» назвал Беларусь последней диктатурой Европы, а поездку в страну – авантюрой, cообщает «Белсат».

Чемпион Беларуси по гандболу и команда из немецкого города Мангейма выступают в элитной группе «А» Лиги чемпионов. В среду, 26 сентября, им предстоит открывать программу третьего тура Лиги чемпионов поединком в Германии. По традиции спортивные клубы на своих официальных страницах дают анонс матча, превью к игре немецкого и белорусского клуба перешел в политическую плоскость.

В частности на сайте немецкого клуба появилась следующая цитата:

«БГК имени Мешкова из Бреста, безусловно, является экзотическим участником элитного пула Лиги чемпионов. Это отчасти связано с географией. Беларусь считается последней диктатурой Европы, а поездку в Брест из-за некоторых ограничений можно назвать авантюрой».

Брестский клуб пока никак не отреагировал на такое высказывание.

Напомним, что БГК имени Мешкова и «Райн Левен» уже встречались с друг с другом в рамках Лиги чемпионов. В октябре 2016 года, белорусский клуб сенсационно победил немецкого гранда – 30:28.

Брестчане очень успешно начали этот сезон: в Лиге чемпионов они победили сначала шведский «Кристианстад» (32:20), а затем действующего победителя Лиги чемпионов – 26:23 французский «Монпелье» и идут первыми в своей группе. «Райн Левен» пока занимает лишь 6 место среди 8 команд.