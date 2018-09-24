Слуцкие чиновники теперь могут составлять протоколы за «административку» 10 24.09.2018, 17:39

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Должностные лица Слуцкого райисполкома получили дополнительные права.

Теперь чиновники могут составлять административные протоколы, например, за публичное оскорбление или за незаконные действия по усыновлению детей, пишет kurjer.info.

Это следует из решения Слуцкого райисполкома от 24 августа.

Первый заместитель председателя райисполкома может составить административный протокол, например, за незаконные действия по усыновлению детей. Начальник управления по образованию и его заместители, а также отдела идеологии райисполкома — за публичное оскорбление.

Правом составления административных протоколов по ряду статей КоАП наделены начальники, замначальники и специалисты отдела архитектуры.