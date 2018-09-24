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Алексей Навальный: Очень хочется посмотреть обращение Золотова

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  • 24.09.2018, 17:37
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Алексей Навальный
Фото: Reuters

Российский оппозиционер так и не увидел видео «вызова на дуэль».

Симоновский суд Москвы рассматривает административное дело в отношении оппозиционера Алексея Навального, сообщает "Радио Свобода".

Его обвиняют по статье "Нарушения при проведении митинга, которые повлекли вред здоровью человека". По словам соратника Навального Леонида Волкова, "это экзотическая статья", которая на его памяти "не применялась никогда". Максимальное наказание по статье – штраф до 300 тысяч рублей или 20 суток ареста.

Навальный был задержан рано утром в понедельник - сразу после того, как вышел из спецприемника, где отбывал 30 суток ареста по обвинению в повторном нарушении правил проведения митинга. Это обвинение относилось к акциям 28 января, а новое - к протестам 9 сентября. Сам Навальный в них не участвовал, поскольку отбывал арест. Полиция, однако, считает оппозиционера одним из организаторов акций.

Навальный провел несколько часов в отделе полиции, откуда его привезли в суд. Журналисты спросили его, как он относится к видеообращению директора Росгвардии Виктора Золотова, в котором тот оскорблял Навального и вызвал его "на дуэль", предложив встретиться на ринге или татами. Навальный сказал, что еще не видел обращения Золотова, и теперь, очевидно, просмотр придется отложить - если его опять отправят под арест.

Соратники Навального подсчитали, что он за последние годы уже 9 раз был под административным арестом и в общей сложности провел в спецприемнике 172 дня. Кроме того, почти год Навальный был под домашним арестом.


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