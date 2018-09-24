Олег Сенцов стал почетным гражданином Парижа 1 24.09.2018, 17:45

Олег Сенцов

Решение было принято по предложению парижского мэра.

Муниципальный совет города Парижа единогласно проголосовал за то, чтобы сделать украинского режиссера Олега Сенцова почетным гражданином города. Решение было принято по предложению парижского мэра Анны Идальго, пишет «Новая газета».

«Париж известен как столица прав человека… Мы ответственны за то, чтобы продвигать эти ценности и сражаться за то, чтобы их уважали повсюду в мире. Олег Сенцов должен быть освобожден», — заявила Идальго.

За несколько дней до этого перед зданием главной мэрии появился стенд, посвященный Сенцову. С 30 июля портрет Сенцова висит на фасаде мэрии 4-го округа.

С 14 сентября у здания посольства России в Париже проходит «голодовка-эстафета», в которой принимают участие известные режиссеры, актеры, писатели и общественные деятели.

В субботу, 22 сентября, у посольства состоялся показ фильма «Гамер», единственной завершенной киноработы Олега Сенцова. В воскресенье в «эстафете голодовки» принял участие Давид Ассулин, вице-президент Сената Франции.

Ранее в августе президент Франции Эмманюэль Макрон в третий раз обсуждал условия освобождения украинского режиссера с президентом России Владимиром Путиным, но ответа на эти предложения не последовало.

В 2015 году Сенцов был осужден на 20 лет по обвинению в подготовке терактов в Крыму. 14 мая режиссер объявил голодовку в поддержку украинских политзаключенных в России. Сенцов голодает уже 134-й день. За его освобождение выступили многие правозащитники и деятели культуры. Сенцов выдвинут на премию имени Сахарова и Нобелевскую премию мира.