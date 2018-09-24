В Орше неизвестные раскопали захоронение времен сталинских репрессий 3 24.09.2018, 17:57

2,586

Возможно, это попытка скрыть следы преступлений.

Лес по Могилевскому шоссе в Орше - одно из мест массовых расстрелов во времена сталинизма. Это место расстрелов менее известное, чем Кобыляцкой гора, сообщает "Радыё Рацыя".

Сейчас очень близко к расстрельному леса подступил новый жилой Микрорайон-3 и некоторые ямы имеют отметки того, что их вскрывали.

"Яма имеет признаки того, что ее раскопали, - говорит исследователь репрессий в Орше Юрий Коптик,

- Возможно, это попытка скрыть следы преступлений, как было и в Куропатах. Новый микрорайон приблизился к лесу. И для властей нежелательная ситуация, которая произошла на Кобыляцкой горе в 1982 году, когда во время строительства были обнаружены останки расстрелянных. Ситуация может повториться в лесу по Могилевскому шоссе ".

В начале 90-ых годов Оршанский горисполком планировал установление мемориального знака на месте расстрелов. Об этом решении сообщала районная газета "Ленинский призыв", но знак не был установлен.