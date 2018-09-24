Составлен рейтинг самых лучших семейных автомобилей 3 24.09.2018, 18:24

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Из 300 автомобилей было выбрано 16 лучших моделей.

Эксперты составили рейтинг лучших семейных автомобилей. Из 300 автомобилей, которые рассматривались специалистами при составлении рейтинга, было выбрано 16 моделей, передает riafan.ru.

Первую строчку рейтинга занял хетчбэк Honda Civic, который отличается низкой стоимостью, надежностью, а также компактными размерами и просторным салоном.

Второе место в рейтинге занял седан Honda Accord, который обладает комфортным салоном и высокой безопасностью. На третьем месте оказалась KIA Optima, сочетающая элегантный дизайн и высокую надежность. На четвертой и пятой строчках расположились седаны Hyundai Sonata и Chevrolet Malibu. Шестое место заняла Chevrolet Impala. На седьмой и восьмой строчках Honda CR-V и HR-V 2016. На девятом месте Honda Pilot. Замыкает десятку лучших семейных автомобилей Toyota Highlander.

Остальные шесть позиций заняли Nissan Pathfinder, Chevrolet Tahoe, Subaru Outback, Honda Odyssey, Toyota Sienna и Kia Sedona.