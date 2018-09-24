Полиция Берлина взяла под защиту Верзилова и его родственников 24.09.2018, 18:45

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Петр Верзилов

Активист Pussy Riot проходит лечение в Германии после подозрений в отравлении.

В Берлине полиция взяла под защиту участника Pussy Riot и издателя «Медиазоны» Петра Верзилова, который проходит лечение в Германии после подозрений в отравлении. Об этом пишет газета Bild, эту информацию «Медиазоне» подтвердила участница Pussy Riot Надежда Толоконникова, передает «Дождь».

Кроме Верзилова, под охрану взяли его родственников. Это произошло после того, как близкие активиста заметили неизвестных людей, ведущих слежку за ними.

Правоохранительные органы Германии охраняют место жительства близких Верзилова и сопровождают их до дома. Также под охраной находится палата участника Pussy Riot.

11 сентября Петр Верзилов попал в токсикореанимационное отделение городской клинической больницы имени Бахрушиных в Москве. Его девушка Вероника Никульшина рассказала, что он стал терять зрение, речь и способность двигаться. Через два дня Верзилова перевели в токсикореанимацию института имени Склифосовского, там врачи назвали его состояние предынсультным.

15 сентября Верзилова отправили на лечение в Берлин. В немецкой клинике Charite основной версией случившегося с ним назвали отравление.