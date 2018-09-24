Цена на нефть марки Brent впервые с 2014 года превысила $80,50 24.09.2018, 19:27

Высокие цены частично обусловлены политикой президента США.

Цена на нефть североморской марки Brent достигла наивысшей отметки с ноября 2014 года, превысив предыдущий максимум этого года. В ходе торгов на Межконтинентальной бирже ICE в понедельник, 24 сентября, стоимость фьючерсов на ноябрь превысила отметку в 80 долларов США за баррель и достигла 80,91 доллара, передает DW.

До уровня ноября 2014 года цена нефти Brent поднималась в мае 2018 года, достигнув тогда отметки в 80,50 доллара за баррель. Между тем стоимость одного барреля нефти американской марки WTI увеличилась до 72,35 доллара.

Цена на нефть может достигнуть 100 долларов за баррель

По информации издания Bloomberg, крупные нефтетрейдеры ожидают, что цена на нефть впервые с 2014 года поднимется до 100 долларов за баррель.

Накануне члены Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и представители не входящих в объединение государств на встрече в Алжире выступили против мероприятий, нацеленных на снижение цен на нефть. Ранее президент США Дональд Трамп потребовал от "монополии ОПЕК" снизить цены на нефть и призвал, в частности, Саудовскую Аравию увеличить добычу нефти.

Высокие цены, по мнению экспертов, частично обусловлены политикой самого Трампа - в частности выходом США из ядерного соглашения с Ираном и возобновлению американских санкций против Ирана. В 2016 году участники ОПЕК и ряд других государств, не входящих в организацию, заключили соглашение об ограничении объемов добычи нефти, что также способствовало росту нефтяных цен.