Почем минчане продают квартиры в странном доме с дворами-колодцами 24.09.2018, 19:38

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Как и в любом жилом комплексе, в «колодце» происходит миграция жильцов.

Когда в Минске появился единственный дом с дворами-колодцами, многие остались в недоумении: для чего так строить в наше время? Понятно, что застройщик хочет выжать максимум из выделенного ему участка земли, но люди-то о чем думали, когда покупали «квадраты»? Со временем страсти и дискуссии улеглись и многоэтажка зажила обычной жизнью: те, у кого окна во двор не выходят, так и не заметили неудобств, а те, кому повезло меньше, привыкли к «урбанистическому» виду. Как и в любом жилом комплексе, в «колодце» происходит миграция жильцов — одни уезжают, продавая свои квартиры, другие заезжают, обретая наконец заветные квадратные метры. Onliner.by решил прицениться к жилью в необычном доме и изучил предложения сервиса «Дома и квартиры».

Признаемся с порога: желающих расстаться с квартирами в этом доме не так и много — видимо, плюсов оказалось все-таки больше, чем минусов. Наверное, этим объясняется и откровенно немаленькая для Минска цена. Похоже, в доме-колодце сформировалось негласное правило: если «однушка», то продавать ее надо не меньше, чем за $85 000 в эквиваленте.

Именно за такую сумму выставили на продажу свою обжитую и почти отремонтированную квартиру собственники 50-метровой «однушки» на третьем этаже. Фотографию техпаспорта продавец не предоставляет, но, судя по виду из окон, смотрит квартира не внутрь колодца, а на соседние многоэтажки. Также можно предположить, что на месте кухни хозяева обустроили спальню, а необходимое для приготовления еды оборудование вынесли в гостиную — благо коммуникации далеко тянуть не пришлось: санузел под боком.

«Уютная и просторная квартира с возможностью перепланировки в 2-комнатную в центре Минска в удивительном и единственном в своем роде доме-колодце, который дает возможность безопасного времяпровождения во дворе вам и вашим детям, так как двор закрыт от любого транспорта, кроме специального в экстренных случаях, — объясняет прелести объекта агент. — Вблизи Комсомольское озеро, парк „Дримлэнд“, парк Дружбы народов. Рядом школа, гимназия, садики. Квартира со свободной планировкой, хорошие тихие соседи, высокий третий этаж, окна на внешнюю сторону, в доме есть комната для хранения колясок и велосипедов. Имеется подземный гараж. Отличный современный дом с приятной атмосферой во дворе и интеллигентными соседями. Во дворе и по периметру дома установлено видеонаблюдение, а также постоянный дежурный на въезде в гараж».

В квартире 50 квадратных метров, 20 из них приходится на жилую комнату, еще 11,5 занимает кухня. Потолки, говорят, 2,6 метра. Напомним, что стоит «однушка» с возможностью переделки в «двушку» $85 000 по курсу, или $1700 за квадратный метр готового к заселению жилья.

Следующая «однушка» также не отличается дизайнерским ремонтом: все сделано достаточно просто, но добротно. Судя по всему, квартира пережила такую же переделку — кухня стала спальней, а гостиная получила новую функцию.

«Продается полностью готовая к проживанию квартира в новом кирпичном доме. Это единственный дом в Минске построенный по оригинальному французскому проекту. Дом выбирался для жизни — именно из красного кирпича, так как варианты из газосиликатных блоков со временем саморазрушаются и вредно влияют на здоровье человека. В квартире полностью сделан ремонт, есть вся необходимая мебель и техника для жизни.

В прихожей — комбинированный шкаф с зеркалом для верхней одежды и обуви, мягкий пуф, телефон-трубка Panasonic, модем для интернета. В гостиной, совмещенной с кухней, — диван-трансформер (внутри спальное место) жемчужного цвета, производство Финляндия (2 шт.), стол журнальный из закаленного стекла, подставка под ЖК-телевизор из закаленного стекла, LCD- телевизор Supra STV-LC 32 (c встроенным DVD, HDMI, USB), кухня встроенная с мойкой, вытяжкой, набором французской посуды и столовыми приборами, микроволновая печь Samsung, электроплита Gefest 6140-1, электрочайник Mesko MS1217, холодильник двухкамерный „Атлант“ МХМ-2819-90, водонагреватель Lamborghini на 90 литров (производство Италия).

В спальне — набор мебели для спальни (производство Польша): двухспальная кровать с ортопедическим матрасом 160×200 см и покрывалом, прикроватная тумбочка, двухстворчатый шкаф, стол-трюмо с зеркалом и стулом-пуфом. В санузле сантехника: душевая шторка полукруглая (распашная дверь из закаленного стекла), поддон душевой, унитаз (производство Чехия), умывальник, набор мебели для ванной — тумба под умывальник и зеркало (производство Польша), сушильная доска, гладильная доска, стиральная машина-автомат „Атлант“ 50С101-000, подогреваемый пол в ванной. Лоджия — застекленная, проведен свет, пол — ламинат», — подробно описывает объект агент.

В этом объявлении уточняется, что жилье расположено также на третьем этаже, общая площадь квартиры — 45,4 «квадрата» (19 из них жилая и 11 — кухня). Таким образом, получаем цену одного квадратного метра около $1870. Ух!

Переселиться в странный дом можно не только по-мелкому, но и более солидно — сразу на 126 квадратных метров. Просторная квартира находится на восьмом этаже и ждет того, кто готов заплатить за нее $212 000 по курсу. Ремонт в «трешке», которую легко можно переделать в «четырешку», уже сделан — под классику. Планировка объекта и вправду интересная: в квартире есть два санузла (один из них 9 «квадратов»), 3,4-метровая кладовая и веранда площадью почти 10 метров. Само собой, при такой распашной планировке часть окон будет выходить во двор-колодец. Благо квартира находится на одном из верхних этажей, а потому света должно хватать.

«В квартире достаточно света и можно без проблем рационально зонировать пространство. Кирпичные стены сохраняют тепло и обладают повышенной шумоизоляцией. Экологически чистый район. Закрытая придомовая территория. В квартире свежий современный ремонт с новой импортной мебелью, техникой и сантехникой, два кондиционера, бойлер. Встроенная итальянская кухня с посудомоечной машиной, духовым шкафом, холодильником. Респектабельные соседи. Чистая продажа. Квартира свободна», — сообщает агент, который взялся продать «квадрат» за $1680 по курсу.

Продаются в доме и квартиры на первом (достаточно темном) этаже. Многие из них имеют отдельный вход, а потому могут быть при должном усилии выведены в нежилой фонд, а там уже как заинтересуешь бизнес в аренде твоих площадей. К примеру, такая просторная трешка (190 квадратов) продается за $169 900 по курсу, или $894 за метр.

«В квартире три застекленные лоджии, три санузла, потолки 3 м, большие окна. В подъезде расположены две квартиры, есть возможность объединения и вывода в нежилой фонд. Можем предложить вам также 2-комнатную квартиру, расположенную на этой же площадке, общей площадью 102 м²», — сообщает агент.