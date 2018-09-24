Папа Римский посетил Латвию 24.09.2018, 19:51

Фото: AFP

Тысячи людей под проливным дождем встретили Папу Римского Франциска в Латвии.

Тысячи людей под проливным дождем встретили Папу Римского Франциска в Аглоне, в Латвии. Это центр католичества в балтийской стране, где каждый четвертый верующий считает себя католиком, преимущественно на юго-востоке страны — в регионе Латгалия, передает «Радио Польша».

Папа, находящийся в Латвии всего один день, провел в Аглоне богослужение для верующих, которые приехали из нескольких стран, в основном из Беларуси. Среди паломников можно встретить также много поляков. Говорит парень из Польши Бартломей: «Я сюда попал случайно — приехал к девушке, а заодно появилась возможность увидеть папу. Я нахожусь здесь сознательно, я молюсь — за семью и, может быть, будущую жену».

Папа Франциск прибыл в Аглону из Риги, где встречался с властями Латвии, посетил лютеранский и католический кафедральные соборы. Во время богослужения понтифик призвал людей к терпимости: «Дева Мария говорит нам о том, чтобы мы были рядом с теми, кто страдает, от кого бежит весь мир, включая тех, кого все осуждают все, депортируют, с теми, кто не только угнетен или эксплуатируется, но вообще находится на краю общества, «вне системы».

После богослужения в Аглоне папа Франциск отправится в столицу Литвы — Вильнюс, откуда начался его визит по странам Балтии.

25 сентября ожидается визит понтифика в Эстонию.