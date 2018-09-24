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Кем были шиши, и как Москва стала белорусской

  • 24.09.2018, 19:57

Что вы знаете о войне, которая действительно была отечественной для белорусов?

В Беларуси официально называются отечественными две войны: России с Францией в 1812-м и советско-немецкая 1941-45 годов. Но если смотреть на историю с позиции белорусского народа, то единственной, поистине всенародной, а это значит – отечественной, была война с Москвой 1654-1667 годов.

Такое мнение в новом выпуске программы «Загадки белорусской истории» на «Белсате» высказывает доктор исторических наук, профессор Александр Кравцевич.

За эти годы московские войска оккупировали и вчистую опустошили территорию современной Беларуси. Сотни тысяч человек вывезли в плен.

«Как написал российский историк, Москва на какое-то время даже стала белорусской. Об этом свидетельствует возникновение величайшей тогда в городе Мещанской слободы», – рассказывает Александр Кравцевич.

Он добавляет, что на борьбу с захватчиками поднялись даже те православные белорусы, которые в начале встречали московитов с хлебом-солью.

Тогда же появился впервые термин для обозначения белорусских партизан. В московских рапортах они назывались «шишами». Крестьяне собирались в отряды, иногда по несколько тысяч человек, и уничтожали отдельные московские части. Могилевчане в 1661 году по собственной инициативе выбили весь московский гарнизон. Народная борьба очень помогла армии Речи Посполитой освободить страну от московского нашествия.


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