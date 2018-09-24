В США отреагировали на планы РФ передать войскам Асада комплекс С-300 24.09.2018, 20:25

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Фото: AP

Планы России передать Сирии ракетный комплекс С-300 станут «существенной эскалацией» конфликта.

Об этом заявил советник по национальной безопасности США Джон Болтон, сообщает eurointegration.com со ссылкой на Reuters.

Он выразил надежду, что Москва пересмотрит свои намерения.

Как заявил в понедельник заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, Россия передаст сирийской армии комплекс С-300 в течение двух недель в связи с инцидентом со сбитым российским самолетом Ил-20.

Российский Ил-20 с 15 военными на борту сбили над Средиземным морем зенитным ракетным комплексом С-200, принадлежащий сирийской системе ПВО.

В Москве утверждают, что российским самолетом прикрывались истребители F-16 Израиля, которые наносили авиаударов по целям в провинции Латакия.

Израиль возложил полную ответственность за сбивание российского самолета Ил-20 в провинции Латакия на правительство Башара Асада.