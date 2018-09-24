The National Interest: У российского истребителя Су-35 есть проблема 11 24.09.2018, 20:51

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Самолет не получил того результата, который можно было бы без труда увидеть.

Увеличение продаж русскими истребителей Су-35 по всему миру — всего лишь вопрос времени, и в первую очередь это относится к тем странам, которые либо не хотят, либо не имеют возможности покупать западные самолеты, пишет The National Interest (перевод - inosmi.ru).

Ранее в этом году мощный истребитель Су-35 (Flanker-E по кодификации НАТО), предназначенный для достижения превосходства в воздухе, поступил на вооружение Народно-освободительной армии Китая (НОАК).

НОАК — второй после российских Воздушно-космических сил крупный обладатель этого нового истребителя.

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) — головная компания «Сухого» — подписала также контракт с Индонезией о продаже 11 истребителей Су-35. Общая стоимость этой сделки составляет 1,4 миллиарда долларов, а поставки должны начаться в октябре этого года.

Другие потенциальные покупатели постепенно выстраиваются в очередь для приобретения этого мощного истребителя российского производства, однако пока он не пользуется таким же экспортным спросом, как двухместный Су-30МК и Су-30СМ, его несколько менее продвинутые версии.

Частично проблема для русских состоит в том, что Су-35С пока не имел возможности встретиться в очном поединке с вражескими самолетами и продемонстрировать весь свой потенциал, хотя он неплохо показал себя в сирийском небе. Российская авиационная группировка в Хмеймиме не сталкивается с реальной угрозой в небе Сирии, поскольку ни сирийские повстанцы, ни остатки «Исламского государства»* не обладают достойными упоминания военно-воздушными силами. Хотя некоторая возможность столкновения с западными военно-воздушными силами и существует в этом регионе, подобный риск уменьшен в результате работы американо-российской горячей линии по предотвращению конфликтов, а также благодаря тому, что каждая из сторон предпочитает избегать риска прямого столкновения друг с другом.

В то время как такие российские самолеты как Су-30СМ и замечательный бомбардировщик Су-34 (Fullback по кодификации НАТО) уже имели возможность продемонстрировать свои возможности в области применения вооружений воздух-земля, истребитель Су-35 такого шанса не получил.

Поэтому ОАК и ее дочерняя фирма «Сухой» не имеют значительной выгоды от сирийской кампании с точки зрения приобретения опыта применения, а также с точки зрения рыночного преимущества для Су-35, какими обладают Су-30СМ и Су-34, изо дня в день наносящие удары с использованием высокоточного оружия.

Кремль открыто говорит о том, насколько важной для российской оборонной промышленности является сирийская кампания.

«Когда мы начали использовать это современное, в том числе ракетное оружие, в Сирийскую Республику выехали целые бригады из наших предприятий оборонно-промышленного комплекса, которые на месте доводили это вооружение — это чрезвычайно важно для нас! — чтобы понять, на что мы можем рассчитывать, применяя его в боевых условиях», — отметил российский президент Владимир Путин в ходе транслировавшейся по телевидению Прямой линии 7 июня нынешнего года.

Однако незатронутым оказался вопрос о сирийской кампании как о маркетинговом инструменте для тех образцов вооружений, которые хорошо зарекомендовали себя в Сирии.

На самом деле все образцы российского оружия — включая те, которые еще даже не находятся на стадии производства, — были испытаны в Сирии. Проверка оборудования в Сирии не только помогает русским получить ценные проверочные данные относительно характеристик применяемых вооружений и улучшить эти системы, но также дает возможность продемонстрировать возможности российского оружия потенциальным покупателям.

Россия действительно получила ценный опыт применения истребителей Су-35 в небе над Сирией, однако эти операции не имели того результата, который можно было бы без труда увидеть, а это не помогает в процессе маркетинга.

Тем не менее, истребитель Су-35С (Flanker-E) является самым мощным истребителем в российских военно-воздушных силах, и он, обладая хорошими качествами, предлагается на рынке за разумную цену. Этот самолет имеет значительный потолок, высокую скорость и огромную полезную нагрузку. Все это, а также современный комплекс авионики, делает Су-35 исключительно опасным врагом для любого западного истребителя, за исключением малозаметного истребителя компании Lockheed Martin F-22 Raptor.

Увеличение продаж русскими истребителей Су-35 по всему миру — всего лишь вопрос времени, и в первую очередь это относится к тем странам, которые либо не хотят, либо не имеют возможности покупать западные самолеты.