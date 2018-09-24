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Фотофакт: Дорога под Смолевичами выглядит как тектонический разлом

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  • 24.09.2018, 21:01
  • 3,584
Фото: ЧП Беларусь

Снимок вызвал бурную реакцию пользователей.

Инстаграм-канал «ЧП Беларусь» опубликовал фотографию пешеходной дорожки в агрогородке Слобода Смолевичского района, уничтоженной дождем, передает «Белсат».

Снимок вызвал бурную реакцию пользователей платформы: дорогу сравнивают с Большим каньоном в США и с расколом ледника из мультфильма «Ледниковый период».

Слобода – агрогородок в Смолевичском районе Минской области. Входит в состав Пекалинского сельсовета.

Фото: ЧП Беларусь

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