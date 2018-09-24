Фотофакт: Дорога под Смолевичами выглядит как тектонический разлом 2 24.09.2018, 21:01

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Фото: ЧП Беларусь

Снимок вызвал бурную реакцию пользователей.

Инстаграм-канал «ЧП Беларусь» опубликовал фотографию пешеходной дорожки в агрогородке Слобода Смолевичского района, уничтоженной дождем, передает «Белсат».

Снимок вызвал бурную реакцию пользователей платформы: дорогу сравнивают с Большим каньоном в США и с расколом ледника из мультфильма «Ледниковый период».

Слобода – агрогородок в Смолевичском районе Минской области. Входит в состав Пекалинского сельсовета.