Фотофакт: Дорога под Смолевичами выглядит как тектонический разлом

Фотофакт: Дорога под Смолевичами выглядит как тектонический разлом2
- 24.09.2018, 21:01
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Снимок вызвал бурную реакцию пользователей.
Инстаграм-канал «ЧП Беларусь» опубликовал фотографию пешеходной дорожки в агрогородке Слобода Смолевичского района, уничтоженной дождем, передает «Белсат».
Снимок вызвал бурную реакцию пользователей платформы: дорогу сравнивают с Большим каньоном в США и с расколом ледника из мультфильма «Ледниковый период».
Слобода – агрогородок в Смолевичском районе Минской области. Входит в состав Пекалинского сельсовета.