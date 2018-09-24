Парламент Швеции проголосует по вопросу о доверии премьеру 1 24.09.2018, 21:08

Чтобы сместить премьера Левена, либерально-консервативному правоцентристскому альянсу надо заручиться поддержкой правопопулистов.

Риксдаг - однопалатный парламент Швеции - во вторник, 25 сентября, проголосует по вопросу о доверии премьер-министру Стефану Левену, занимавшему этот пост с октября 2014 года. Об этом сообщил избранный спикером Андреас Норлен.

Депутаты соберутся на заседание впервые с парламентских выборов 9 сентября, когда правопопулистская партия "Шведские демократы" добилась лучшего результата в своей истории, набрав 17,7 процента, передает DW.

По итогам выборов стало ясно, что ни одна из политических сил не может сформировать правительство большинства. На этом фоне лидер оппозиционной Умеренной коалиционной партии Ульф Кристерссон призвал правительство Левена сложить полномочия.

Перевес в один мандат

Партии "красно-зеленого" блока, возглавляемого премьер-министром страны Стефаном Левеном, получили преимущество над своими оппонентами всего в один мандат.

Для вынесения вотума недоверия премьеру либерально-консервативному правоцентристскому альянсу, в который входят Умеренная коалиционная партия, "Христианские демократы", "Либералы" и Партия центра, необходимо заручиться поддержкой правопопулистов. Если же "Шведские демократы" не пойдут на этот шаг, Стефан Левен сохранит свой пост.

Премьер-министр ранее неоднократно говорил о "расистских и национал-социалистических корнях" "Шведских демократов", называя это политическое объединение "неонацистской партией одного вопроса".

После идеологического раскола внутри партии из нее были исключены самые радикально настроенные члены.