закрыть
25 сентября 2018, вторник, 0:10
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Нам нужна ваша помощь
Рубрики

России пора домой

  • Алексей Мельников, kasparov.ru
  • 24.09.2018, 21:30
  • 2,618
Алексей Мельников

РФ все глубже увязает в чужой войне.

30 сентября исполняется 3 года с тех пор, как Совет Федерации формально одобрил решение Путина использовать российские войска в Сирии.

Сергей Иванов, глава администрации в 2015 году, уверял:

"...военной целью операции является исключительно воздушная поддержка сирийских правительственных сил в их противодействии ИГИЛ".

Кто вспоминает о подобных декларациях сегодня, когда министр обороны Шойгу объявил:

"Сирийским вооружённым силам в течение двух недель будет передан современный зенитный ракетный комплекс С-300. Он способен перехватывать средства воздушного нападения на дальности более 250 км и одновременно поражать несколько воздушных целей".

Сопоставьте эти заявления.

Суть дела в том, что сегодня Россия по вине Путина влезла в Сирии в противостояние между Израилем и Сирией.

Зачем это нужно нашей стране? Каким интересам граждан России это соответствует? И, что немаловажно, на какие деньги будут поставляться Сирии С-300? За счет средств, полученных от роста пенсионного возраста?

Трагедия самолета Ил-20 наглядно показала, что Россия по вине Путина оказалась в Сирии "между двух огней".

И вместо того, чтобы сделать выводы и покинуть Сирию, российскими властями принято прямо противоположное решение – и дальше ставить под угрозу жизни российских военных, сжигать ресурсы и балансировать на грани военного столкновения с Израилем, Соединенными Штатами и их союзниками.

Россия все глубже увязает в чужой войне, в далекой от своих границ Сирии. И позади у Путине не твердый тыл, как в 2015 году, а пришедшая в движение страна, где он все больше и больше теряет поддержку.

Нет другого разумного решения, кроме быстрого вывода российских войск из Сирии и закрытия там российских военных баз.

Пора домой. Давно пора домой.

Алексей Мельников, kasparov.ru


популярное за неделю

Мнение

Лед тронулся
Лед тронулся Борис Вишневский
Бесконечный карнавал дури
Бесконечный карнавал дури Виталий Портников
Все в столовку!
Все в столовку! Андрей Курейчик
Защитим свою страну от предательства
Защитим свою страну от предательства Николай Статкевич