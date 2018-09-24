России пора домой Алексей Мельников, kasparov.ru

24.09.2018, 21:30

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Алексей Мельников

РФ все глубже увязает в чужой войне.

30 сентября исполняется 3 года с тех пор, как Совет Федерации формально одобрил решение Путина использовать российские войска в Сирии.

Сергей Иванов, глава администрации в 2015 году, уверял:

"...военной целью операции является исключительно воздушная поддержка сирийских правительственных сил в их противодействии ИГИЛ".

Кто вспоминает о подобных декларациях сегодня, когда министр обороны Шойгу объявил:

"Сирийским вооружённым силам в течение двух недель будет передан современный зенитный ракетный комплекс С-300. Он способен перехватывать средства воздушного нападения на дальности более 250 км и одновременно поражать несколько воздушных целей".

Сопоставьте эти заявления.

Суть дела в том, что сегодня Россия по вине Путина влезла в Сирии в противостояние между Израилем и Сирией.

Зачем это нужно нашей стране? Каким интересам граждан России это соответствует? И, что немаловажно, на какие деньги будут поставляться Сирии С-300? За счет средств, полученных от роста пенсионного возраста?

Трагедия самолета Ил-20 наглядно показала, что Россия по вине Путина оказалась в Сирии "между двух огней".

И вместо того, чтобы сделать выводы и покинуть Сирию, российскими властями принято прямо противоположное решение – и дальше ставить под угрозу жизни российских военных, сжигать ресурсы и балансировать на грани военного столкновения с Израилем, Соединенными Штатами и их союзниками.

Россия все глубже увязает в чужой войне, в далекой от своих границ Сирии. И позади у Путине не твердый тыл, как в 2015 году, а пришедшая в движение страна, где он все больше и больше теряет поддержку.

Нет другого разумного решения, кроме быстрого вывода российских войск из Сирии и закрытия там российских военных баз.

Пора домой. Давно пора домой.

Алексей Мельников, kasparov.ru