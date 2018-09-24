Суд вынес приговор главному спасателю в Молодечно 5 24.09.2018, 21:39

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Фото: bobr.by

Также вынесен приговор главе молодечненских электросетей.

21 сентября суд вынес приговор экс-начальнику Молодечненского горрайотдела по чрезвычайным ситуациям, а также бывшему главе местных электросетей. Согласно обвинению, оба договорились утаить факт пожара в учебном центре энергетиков, сообщает суд.

Дело в отношении двух начальников рассматривали в суде соседнего, Воложинского района. Фигуранты — экс-глава Молодечненского горрайотдела по чрезвычайным ситуациям, а также бывший директор филиала «Молодечненские электросети» РУП «Минскэнерго».

По материалам дела, в августе 2017-го начальник от МЧС выезжал на место возгорания бани, которая принадлежит энергетикам и находится на территории учебного центра. Он поддался уговорам со стороны директора электросетей и распорядился внести недостоверные данные, чтобы скрыть факт происшествия. Хотя такие сведения подлежат учету.

В итоге суд признал спасателя виновным в превышении служебных полномочий «из иной личной заинтересованности» и приговорил к трем годам лишения свободы. Ему нельзя в течение пяти лет занимать руководящие должности.

Энергетика осудили за подстрекательство к превышению полномочий, а также незаконное хранение боеприпасов. Приговор — 3 года лишения свободы и пять лет запрета занимать определенные должности.

При этом фигуранты не отправятся за решетку: суд постановил отсрочить исполнение основного наказания на два года. Мужчины теперь не могут свободно менять место жительства и выезжать по личным делам за пределы района (города) больше чем на месяц. Они обязаны периодически являться по вызову, а «в свободное от работы время» отработать еще 60 часов на общественных работах.

Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован.