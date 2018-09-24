Арестованный в Норвегии шпион оказался работником аппарата парламента РФ

Арестованный в Норвегии шпион оказался работником аппарата парламента РФ1
- 24.09.2018, 22:17
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Российский шпион был задержан 21 сентября в аэропорту Осло перед вылетом из страны.
В МИД России был вызван посол Норвегии в РФ Руне Ресаланда, где ему объявили решительный протест в связи с задержанием в аэропорту Осло и арестом российского гражданина Михаила Бочкарева по обвинению в разведывательной деятельности.
Об этом сообщает eurointegration.com со ссылкой на пресс-службу МИД РФ.
"Было подчеркнуто, что сотрудник аппарата Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации М.А. Бочкарев находился в Норвегии по приглашению Европейского центра парламентских исследований и документации для участия в международном семинаре, который проходил в норвежском парламенте", - говорится в заявлении.
"Такие шаги не останутся без последствий", - добавили в Москве.
21 сентября злоумышленник был задержан в аэропорту Осло перед вылетом из страны, на следующий день после посещения семинара по цифровым технологиям в парламенте Норвегии.
Полиция сообщила, что его будут удерживать в течение первых двух недель из-за риска уничтожения доказательств.