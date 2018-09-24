«Мы будем ночью приходить и проверять ремонт дома!» 1 24.09.2018, 22:59

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Фото: Микита НЕДАВЕРКОВ

Жильцов с Карла Маркса выселили в Лошицу.

Дом №17 по улице Карла Маркса восстановили в 1947 году буквально из руин и после войны в него заселяли ветеранов МВД и КГБ. Несколько лет назад дом решили реконструировать. Но жильцов пугали документы, которые приходили в их адрес. По одним из них - дом признан аварийным и требует капремонта, по другим - нет.

Сперва жильцы сопротивлялись. Но потом, посовещавшись, решили переехать:

- Во-первых, мы переезжаем уже не добровольно, а принудительно, - объяснил kp.by смену позиции жильцов Сергей Петрович. - Во-вторых, мы добились маленьких побед в битве с ЖКХ. Работы по реконструкции пекарни на первом этаже дома включили в договор по капремонту с реставрацией. Плюс в документе прописали сроки нашего отъезда - с 25 сентября по 25 ноября. Раньше все было на словах, теперь появилась гарантия возврата. Журналисты, в том числе и «КП», рассказали о нашей проблеме, в результате судебные приставы пошли нам навстречу и дали время на сборы. Мы уходим, но не сдаемся!

Анастасия: "Мы перевозим все-все-все: шкафы, кровати, стиральную машину, бытовую технику"

Фото: МИКИТА НЕДАВЕРКОВ

«Спать будем на раскладушках, питаться - в кулинарии супермаркета»

Большинство временных квартир находятся на окраине Минска - в Лошице, они с так называемым социальным ремонтом. Покрашен пол, поклеены обои, мебели нет, только ванна, раковина, унитаз и газовая плита. Количество комнат соответствует количеству комнат на Карла Маркса, но площади значительно меньше. Сергею Петровичу досталась двушка на улице Прушинских у самой кольцевой. На Карла Маркса в его квартире было 100 метров, на Прушинских - всего 63. Переезжает туда Сергей Петрович с сыном, сестрой Галиной и ее мужем.

- Мы берем с собой только самое необходимое, - показывает мужчина собранные вещи. - Все цветы, картины, коллекцию самоцветов, документы, часть одежды. Оставляем всю мебель, ковры, бытовые приборы. Не берем посуду, будем пользоваться одноразовой. Готовить там не собираемся, рядом есть кулинария в гипермаркете, питаться будем там, отдохнем от готовки! С собой беру одну раскладушку, остальные докупим. По сути, там мы будем только ночевать: сестра работает, а я днем буду на Карла Маркса как старший по дому контролировать ход работ.

Переезд завершился в понедельник - всем желающим ЖЭС выделили транспорт и грузчиков.

Фото: МИКИТА НЕДАВЕРКОВ

- Сложнее будет ездить на работу, - говорит сестра Галина, которая работает в Институте физики Академии наук в центре Минска. - Сейчас мне до работы две остановки на метро, из Лошицы будет добираться, конечно, сложнее. О переводе на учет в лошицкую поликлинику речи не идет, вероятно, придется ездить в центр.

Проблемный дом на Карла Маркса будут ремонтировать – жильцов на два месяца выселили в Лошицу.

Фото: Микита НЕДАВЕРКОВ

По-другому решила поступить жительница Анастасия с мужем и тетей с ребенком-школьником:

- Мы перевозим все-все: шкафы, кровати, стиральную машину, бытовую технику, - рассказал она «Комсомолке». - Не хотим жить два месяца в спартанских условиях. Нужен комфорт.

Новый временный адрес Анастасии - Солнечная, 6. Анастасия жалуется, что в подъезде десятиэтажной панельки пахнет из мусоропровода. Подозрительным показалось и объявление об ответственности за справление нужды в подъезде.

Переезд завершился в понедельник - всем желающим ЖЭС выделили транспорт и грузчиков.

Фото: МИКИТА НЕДАВЕРКОВ

«Завели Инстаграм и будем фотографировать работы круглосуточно»

Оставить большинство вещей на Карла Маркса решила и Галина Геннадьевна, которая живет со взрослыми сыном и дочерью.

- Из мебели буду перевозить две кровати, шкаф, стол - примерно одну пятую всех вещей.

Интересно, что жить Галина Геннадьевна будет не там, куда ее определили изначально:

- Дали квартиру на первом этаже старого дома на Нахимова, без балкона и с крохотной кухней, - рассказала она. - Там очень сыро, в ванной и туалете плесень. Нет горячей воды - была отключена газовая колонка, правда, ко времени переезда ее обещали подключить. На помощь пришла семья моего соседа Александра, они уступили мне выделенную им квартиру на Сырокомли, а сами будут жить у родителей Сашиной супруги.

Судебные приставы опечатали пустые квартиры и передали дом под охрану МВД.

Фото: МИКИТА НЕДАВЕРКОВ

Жители дома тем временем обещают следить за ремонтом чуть ли не круглосуточно - они завели аккаунт в Инстаграме, куда будут постить фотографии и всю информацию.

- Будем совершать проверочные ночные визиты, - рассказал Александр.

Переезд завершился в понедельник - всем желающим ЖЭС выделили транспорт и грузчиков. Судебные приставы опечатали пустые квартиры и передали дом под охрану МВД.