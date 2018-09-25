Навального арестовали на 20 суток 25.09.2018, 7:33

Алексей Навальный

Политика осудили по статье, которая раньше не применялась.

Симоновский районный суд Москвы вечером 24 сентября арестовал российского оппозиционного политика Алексея Навального на 20 суток, сообщает "Медиазона".

Навального признали виновным по ч. 4 ст. 20.2 Кодекса об административных правонарушениях РФ (действие или бездействие при проведении митинга, которые повлекли вред здоровью человека или имуществу).

Политик просил перенести заседание, так как в суд не смогли приехать его защитники.

Судья Елена Армяшина отклонила ходатайство. Навальный также просил допросить свидетелей, но судья решила, что оснований для этого нет.

В протоколе об админнарушении говорилось, что во время акции против пенсионной реформы 9 сентября, в организации которой принимал участие обвиняемый, был нанесен вред двум сотрудникам полиции и повреждена полицейская машина, написала из зала суда пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.

Глава избирательного штаба Навального Леонид Волков назвал статью, которая инкриминируется политику, "экзотической" и ранее не применявшейся.

Утром 24 сентября Навального задержали на выходе из спецприемника, где он отбывал предыдущий админарест – за нарушения при организации акции в поддержку "Забастовки избирателей", которая прошла 28 января.

27 августа суд в Москве арестовал Навального на 30 суток, поэтому в акции за отмену пенсионной реформы 9 сентября он участия не принимал.